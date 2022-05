Înainte ca Piedone să fie condamnat, Mircea Badea a făcut un scurt comentariu: Sunt mulți disperați...

„Sunt mulți disperați care spun că trebuie condamnat primarul. Păi, normal... e firesc... când intru într-un club, că vreau eu să merg acolo, trebuie să îmi spună primarul: „nu, nu intra că nu știu ce este cu clubul acesta!” Dau unii cu artificii în interior și cumva primarul, premierul și alții de genul trebuie să fie de vină... că doar ei se ocupă cu artificiile în cluburi”, a zis Mircea Badea, ironic fiind.

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu-Piedone, a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare în dosarul 'Colectiv'.

Cristian Popescu-Piedone a transmis un mesaj, după condamnare, și pe pagina sa de Facebook.

”M-au luat... NEVINOVAT. Ca pe un câine m-au chinuit și m-au tăvălit șase ani și jumătate! Zilnic mi-au picurat amar și boală în trup și în familie! M-au vânat pe unde m-au prins. Că i-am deranjat, că le-am stricat pușculițele... Rămâneți cu bine, oameni buni! Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați rămas alături în toți anii aceștia grei!

Eu merg acum unde mă azvârle statul meu cel românesc! Dumneavoastră, cetățenilor din Sectorul 5, vă doresc sănătate și fericire! Povestea noastră se oprește aici, din păcate. A fost frumos, atât cât ne-au permis, atât cât ne-au lăsat... ! Am dovedit, împreună, că prin muncă se pot face lucruri bune pentru comunitate! Am crezut în visuri, am împlinit visuri!Am dovedit că putem face imposibilul... posibil!

Va iubesc! Să ieșiți la vot când vor fi alegeri! Să vă alegeți un primar drept, care să vă respecte! Un primar demn și muncitor, care să vă merite! Cu multă dragoste, Piedone... Am un mesaj pentru familiile tinerilor decedați în clubul Colectiv și pentru cei răniți în acea fatidică noapte: Piedone merge la pușcărie NEVINOVAT! Adevărații vinovați pentru tragedia Colectiv sunt liberi!!! Vă veți convinge!”, a scris Cristian Popescu Piedone pe Facebook.

Fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucureşti la 4 ani închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în legătură cu tragedia din octombrie 2015 de la clubul Colectiv, în urma căreia au decedat 64 de persoane.



Iniţial, la instanţa de fond - Tribunalul Bucureşti - Piedone primise 8 ani şi 6 luni de închisoare cu executare, însă judecătorii de la CAB au admis, joi, apelul primarului şi au decis scăderea pedepsei la 4 ani închisoare cu executare.



De menţionat că, în timpul procesului, judecătorii de la CAB au eliminat forma agravantă a infracţiunii de abuz în serviciu de care era acuzat Piedone.



Potrivit deciziei instanţei, Piedone a fost condamnat la patru ani închisoare pentru o infracţiune de abuz în serviciu, în legătură cu autorizaţia emisă de Primărie pentru clubul Colectiv, şi achitat pentru altă infracţiune de abuz în serviciu.

