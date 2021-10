În plină criză politică și sanitară, un alt apel este lansat către autorități! ”Pacienţii cu HIV trebuie să aibă acces la internare”

Federaţia UNOPA solicită autorităţilor să revină asupra deciziei, pacienţii cu HIV au nevoie uneori de internare imediată, chiar dacă nu pot fi încadraţi în categoria urgenţe majore. Fără investigaţii şi tratament adecvat atunci când apar problemele, în câteva săptămâni ajung la deces.

Lipsa accesului la investigații și tratament





”Acest ordin a amplificat şi agravat barierele privind accesul la diagnostic, tratament şi îngrijiri medicale adecvate, pacienţii cu HIV confruntându-se cu lipsa accesului în spitale, la medicul curant, la analize specifice şi cu riscul de a rămâne fără tratamentul care le salvează viaţa. De la începutul pandemiei spitalele de boli infecţioase s-au închis pentru ei, sunt doar câteva locuri în ţară care aveau circuite separate şi mai puteau interna un pacient cu HIV. Prin acest ordin practic li se interzice accesul total la îngrijiri medicale şi la medicii lor”, se arată într-un comunicat de presă.

Apel către autorități





"Facem un apel disperat către toţi decidenţii responsabili să ia măsurile necesare pentru ca pacienţii cu HIV să nu fie sacrificaţi pe altarul pandemiei. Abordarea complexă a pacientului cu HIV nu se poate face acasă sau în ambulator, sunt multe situaţii în care este nevoie de internare. A bloca cu totul accesul la internare înseamnă că pe unii dintre ei care ajung acum in eşec terapeutic îi condamnăm la moarte. De multe ori este prea târziu în infecţia cu HIV şi se ajunge la deces, a face asta intenţionat, prin decizia autorităţilor, este inuman şi strigător la cer. Vom ajunge să le recomandăm pacienţilor cu HIV să se îmbolnăvească cu COVID, ca sa aibă o şansă să fie trataţi în spitale. Sperăm ca Guvernul şi toţi cei responsabili să înţeleagă că vor răspunde pentru fiecare pacient cu HIV netratat la timp prin măsurile aberante şi nejustificate, pentru că nimeni nu merge la spital in această perioadă dacă nu are nevoie imediat de spital", a declarat Iulian Petre, Director Executiv UNOPA.

Date oficiale la data de 30 iunie 2021





Conform datelor furnizate de Compartimentul pentru Monitorizarea şi Evaluarea Infecţiei HIV/SIDA în România în cadrul evenimentului, la 30 iunie 2021 erau în viaţă 17.012 persoane infectate HIV.