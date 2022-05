În "măreața" Rusie a lui Putin pensionarii trăiesc de pe o zi pe alta. Mărturiile vârstnicilor: Ghici ce cred despre această țară?

Deși Vladimir Putin se laudă de câte ori are ocazia cu "măreața" lui Rusie, realitatea este cu totul alta. Poporul rus este sărăcit, iar bine o duc doar oligarhii. Pensionarii trăiesc de pe o zi pe alta și se plâng că primesc prea puțini bani pentru a-și putea asigura traiul. În presa rusă am găsit mai multe relatări ale pensionarilor ruși care spun că trăiesc în sărăcie, după ani de zile de muncă.

Locuitorii mai multor regiuni au povestit cu ce realitate s-au confruntat după ce au împlinit vârsta de pensionare, scrie prufy.ru. Potrivit președintelui Rusiei, pensiile pentru rușii care nu lucrează vor fi indexate cu 8,6%. În 2022, în medie, dimensiunea lor va fi de 18.984 de ruble (1.340 de roni), în 2023 - 20.047 de ruble (1.415 de roni), iar în 2024 - 21.150 de ruble (1.493 de roni). Dar chiar și aceste sume, unii pensionari nu le văd. Ei continuă să muncească pentru a reuși să mai strângă niște bănuți. Valoarea pensiei sociale din Rusia în 2022 este de 6.295 ruble (444 de roni). Pentru comparație, la noi, în România, pensia socială este de 1.000 e lei.

Cum trăiesc, de fapt, pensionarii ruși?



Cât primesc cu adevărat pensionarii ruși? Cum se adaptează ei pentru a supraviețui cu aceste sume? Și de ce se realizează constant reforme ale sistemului de pensii, dar viața vârstnicilor nu se îmbunătățește?

Valentina Aleksandrovna este o rusoaică în vârstă de 66 de ani din Izhevsk. Ea a lucrat toată viața la o întreprindere de stat și are o pensie de 19.500 de ruble.



"La vârsta de 55 de ani, mi s-a atribuit o pensie - 7200 de ruble. Era 2011. Dar nici măcar nu am luat în considerare pensionarea, am continuat să lucrez în același loc și pe propria mea funcție - ca șef de departament la o întreprindere de stat. Apropo, salariile de acolo erau destul de mici. Pentru pensionarii care lucrează au fost prevăzute indexări, care au fost anulate în scurt timp. La începutul lui 2020, mi-am dat seama că trebuie să mă odihnesc, dar legile și-a făcut propriile ajustări, iar exact cinci luni mai târziu m-am întors la muncă - pentru jumătate din salariu. Acum am o pensie de 19.500 de ruble (1376 de roni). Având în vedere că plătesc ipoteca, utilitățile, iar o mare parte din fonduri merg pe medicamente, va fi greu să supraviețuiesc cu acești bani.", a spus femeia.

"Ghici ce cred despre această țară?"

Lyubov Gennadievna are 75 de ani și este din Krasnodar. De profesie este agronom, iar după o viață de muncă primește 12.000 de ruble (847 de roni).



"În curând voi împlini 76 de ani. Pensia este mică - doar 12.000 de ruble, așa că vara lucrez cu jumătate de normă, mă ocup de grădini de legume și livezi. Din mai până în august se dovedește a câștiga bani buni. Sunt plătită cu aproximativ 150 de ruble pe oră.", spune aceasta.

Marina Ivanovna are 62 de ani și este din Ufa. Lucrează pe internet, în trecut a fost un contabil și are o pensie de 12.500 de ruble.

"În 2020, sora mea, care avea 65 de ani, a murit. Nu a mai lucrat de la vârsta de 58 de ani - a acumulat 40 de ani de experiență medicală. Mărimea ultimei ei pensii a fost de 12.300 de ruble. Ea dădea 4.000 de ruble pentru un apartament și lunar - de la 6.000 de ruble și poate chiar mai mult pentru medicamente. Și cum ar fi supraviețui dacă nu m-ar fi avut? Ghici ce cred despre această țară?", a povestit

