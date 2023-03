"În capul meu era doar să aduc bani, să avem cu ce umple frigiderul". Tania Popa, luptă grea pentru de familia ei, după moartea tatălui: "Toate au venit la grămadă"

"Familia mea era în Republica Moldova. Eu, în `90, am venit în România. În `92, tatăl meu s-a stins. Mama mea a rămas singură, văduvă la 44 de ani. Am adus-o în România, în `97, tocmai ca să nu fie singură acolo, pe ea și pe sor-mea cea mică și mi-am luat în cârcă o povară... N-a fost o povară… Pentru mine familia este o binecuvântare, nu e o povară, dar a fost foarte greu!

Foarte greu pentru că, în ciuda faptului că eram deja angajată la Teatrul Național, filmam, jucam mult și în producții private, nu eram ca acum să-mi știu valoarea și să pot să-mi negociez contractele. Ne era foarte greu! N-avem sprijin! Să știi că, în meseria asta, nu te sprijină nimeni și nimic. Pare că ești sprijinit, dar nu! Sunt doar interese, absolut interese, sunt doar cercuri. De-aia vezi grupuri, adică filme cu aceiași actori, spectacole cu aceiași actori, pentru că sunt grupuri din care faci sau nu parte”, a spus Tania Popa la Fresh by UNICA.

"Toate au venit la grămadă"

"Îmi era îngrozitor de greu, pentru că aveam senzația că ziua mea are 30 de ore, nu 24. Era un tumult din ăsta, din una-n alta. Totul, evident, făceam pentru familie pentru că trebuia să țin casa, să țin mama, sora, apoi și pe Daria, fiica mea pe care am crescut-o singură. Toate au venit la grămadă și în capul meu era doar să aduc bani. Și era nevoie, adevărul e că era nevoie. Eu știu că zici "da, trebuie să dai și dragoste", dar cred că eram și foarte mică atunci. În capul meu era doar să aduc bani, să avem cu ce umple frigiderul, să am cu ce plăti facturile”, a mai spus actrița.

Tania Popa a recunoscut de ce a participat la "Sunt celebru, scoate-mă de aici"

"Crede-mă că eu, în țară, când vedeam o broscuță mică, mică, după ploaie, chiar și călcată de mașină, țipam și traversam pe partea cealaltă… ca să întelegi. Și acolo a fost cu… nu erau broaște… erau monștri. Nu se compară cu conviețuirea cu oameni străini, diferiți și nu din mediul meu. Cred că mult prea mult timp am stat cu oameni din mediul meu sau oameni care pur și simplu mă cunosc, nu știu cum să spun. Asta a fost cel mai greu, aș putea spune.

Eu chiar m-am dus pentru experiență, spre deosebire de soțul meu care m-a trimis să slăbesc. Și am slăbit 8 kilograme, dar acum oscilez cu 2 kilograme… plus, minus. Dar mai mult de 2 kilograme nu am pus pe mine. Eu m-am dus pentru experiență. Sunt un om curajos, mă duc cu capul înainte… în viață și în cariera mea sunt atât de liniștită cu toate, nu mai trebuie să fac, să demonstrez nimic, aveam nevoie de experiențe noi. Că viața mea să fie palpitantă în continuare", spunea, anul trecut, Tania Popa pentru ciao.ro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News