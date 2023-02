În 2024, Kylian Mbappe poate semna cu Real Madrid. PSG nu ar primi niciun ban

Kylian Mbappe, starul fotbalului francez, poate semna din postura de jucător liber cu echipa spaniolă Real Madrid în 2024, când poate decide unilateral să pună capăt contractului cu actualul său club, Paris Saint-Germain, informează site-ul The Athletic.



Mbappe a fost la un pas să ajungă la Real Madrid în vara anului trecut, la capătul unor lungi negocieri, dar a preferat în final să-şi prelungească înţelegerea cu Paris Saint-Germain, după ce preşedintele francez Emannuel Macron a intervenit personal pentru a-l convinge să rămână pe Parc des Princes.



Conform The Athletic, Mbappe are o clauză în noul noul său acord cu PSG, valabil până în 2025, în baza căreia jucătorul poate decide unilateral să se despartă de clubul parizian la finalul sezonului 2023-2024.



Sursa citată adaugă că prioritatea lui Mbappe este să ajungă la Real Madrid, unde ar avea mai multe oportunităţi de succes pe plan sportiv, iar clubul din capitala Spaniei este conştient de acest lucru şi nu i-a închis uşa atacantului francez după dezamăgirea din vara trecută.



Madrilenii sunt atenţi la tot ceea ce se întâmplă cu jucătorul francez, însă nu doresc să plătească nicio sumă de transfer pentru aducerea sa pe Santiago Bernabeu, acesta fiind şi motivul pentru care mutarea nu se poate face la finalul acestui sezon, deoarece ar implica costuri uriaşe, scrie Agerpres.

Mbappe s-a recuperat după accidentare

Fotbalistul Kylian Mbappe, vedeta echipei Paris Saint-Germain, accidentat la coapsa stângă pe 1 februarie şi anunţat indisponibil pentru trei săptămâni, a reluat antrenamentele duminică şi are şanse să joace în meciul de marţi cu Bayern Munchen din Liga Campionilor, informează AFP.



Golgheterul de 24 de ani a participat la o şedinţă colectivă cu mai mulţi jucători care nu au fost utilizaţi în meciul din Ligue 1 de sâmbătă cu Monaco (1-3), efectuând exerciţii individuale şi şutând la poartă, conform cotidianului L'Equipe.



Presa franceză face referire chiar la posibilitatea ca atacantul francez să fie prezent pe foaia de meci pentru întâlnirea cu Bayern, din prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor de pe Parc des Princes.



Întrebat despre posibilitatea de a-l vedea pe Mbappe revenind mai devreme decât era prevăzut, antrenorul Christophe Galtier s-a arătat pesimist sâmbătă seară. "Eu nu cred. El urmează protocolul de recuperare. El a fost victima unei leziuni musculare şi nu ne vom asuma niciun risc cu Kylian".



Kylian Mbappe a suferit "o leziune la coapsa stângă" în meciul de campionat cu Montpellier (3-1). Atacantul a lipsit şi în partida de pe 8 februarie cu Olympique Marseille, din optimile de finală ale Cupei Franţei. Vedeta lui PSG a părăsit terenul de joc după 20 de minute din întâlnirea cu Montpellier.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News