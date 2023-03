În 2019, Ana Morodan voia „tortură în piața publică” după demisia unui ministru. Acum dorește să o îmbrățișăm pentru modul în care a condus

„Ministrul de Interne a demisionat. Aia de au stat in fata... jegurile alea, aia au demisionat? Cu ei ce s-a intamplat? Propun tortura in piata publica. Ti se pare de ajuns ca a demisionat un ministru? dar jegurile care n au luat in serios apelul, care au stat in fata, care n am pus pe loc in miscare o operatiune corecta ci au tratat asta cu superficialitate... ar trebui sa faca puscarie pentru neglijenta in serviciu!!!! pe ce lume traiesti?”, scria ea pe Facebook în 2019 după ce Nicolae Moga a demisionat din funcţia de ministru al Afacerilor Interne. Decizia fusese luată în contextul modului în care s-a acționat la Caracal.





Acum, când a condus sub influența unor substanțe și nu a oprit la semnalele polițiștilor, putând provoca un accident mortal, nu mai este atât de vocală și cere îndurare și clemență.

„Pentru copiii și tinerii care mă urmăresc și care visează să fie și ei influenceri. Nu faceți ca mine. Să nu vă credeți mai putrernici decât viața, să nu vă lăsați seduși de celebritate și să riscați totul pentru asta. Să nu vă faceți că zâmbiți și că sunteți fericiți când nu mai e niciun pic de soare în viața voastră. Nu merită.Pentru toți ceilalți, am greșit, îmi pare rău că v-am dezamăgit și sunt recunoscătoare că n-am făcut și mai mult rău. Am vrut doar dă fiu o fată iubită și fericită. Acum mi-aș dori să fie posibilă o lume ca într-o poveste pe care am auzit-o odată. Într-o comunitate din Africa, când un om greșește tot satul vine și îl mângâie și îl îmbrățișează. Ei cred că toți suntem buni și avem nevoie mai mult ca oricând de înțelegere și dragoste umană atunci când greșim. Fiind blânzi cu cel care a greșit, îl ajută să se reconecteze la natura lui adevărată, cea bună. Aveți grijă de mintea și sufletul vostru”, a fost primul mesaj al Anei Morodan după incidentul din trafic.

Ana Morodan a fost reţinută de poliţişti, marți seară, după ce nu a oprit la semnalele polițiștilor, în trafic, apoi a lovit două maşini şi a refuzat să fie testată pentru depistarea alcoolului şi a substanţelor psihoactive.

Ea a fost oprită în trafic de două ori, la interval de câteva ore, iar în urma primului incident i-a fost reținut permisul auto. Prima dată, a fost oprită în trafic în jurul orei 16.00, iar a doua oară, în jurul orei 22.00.

Polițiștii i-au cerut apoi să o testeze pentru consum de alcool și de droguri, dar Ana Morodan ar fi refuzat. A fost dusă la INML, dar și acolo ar fi refuzat să îi fie recoltate probe biologice.

Miercuri seară, a fost plasată de instanță sub control judiciar pentru 60 de zile.

Vedeta a negat că ar fi condus băută sau sub influența drogurilor, susținând că „singura greșeală” a fost că a condus cu permisul suspendat.

