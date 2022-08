Impresionat de gestul lui Florin Salam, Dragnea i-a oferit la nuntă ceasul de la mâna lui. „Florin m-a întrebat din ochi ce să facă”

Întâmplarea cu pricina a fost povestită chiar de Codrin Ștefănescu pe pagina personală de Facebook. Ea a avut loc la nunta fiului lui Liviu Dragnea, când fostul lider al PSD, impresionat de Florin Salam, i-a oferit acestuia ceasul său de la mână.

Redăm integral postarea publicată de Codrin Ștefănescu, apropiat al lui Liviu Dragnea și secretarul general al partidului Alianța pentru Patrie:

„Eu îmi doresc să fie sănătos și să cânte încă un secol (n.r. - Florin Salam) E un artist super talentat și un om bun la suflet. Mi-a cântat cu patimă, din inimă, la multe petreceri și multe chefuri. M-a bucurat cu vocea, timbrul și ritmul lui absolut unic. Inconfundabil. Talent nativ.

Am să vă spun o întâmplare, ca să înțelegeți ce înseamnă bunul simț pentru un artist valoros: la nunta fiului lui Liviu Dragnea, ne-a cântat până dimineață, deși nu era obligat prin contract. Liviu, prins de o melodie pe care ne-o dedicase nouă in mod explicit, de pasiunea cu care o interpreta, de versurile cu mesaj pentru noi, i-a oferit in dar ceasul său de la mână.

Florin Salam s-a fâstâcit, m-a întrebat din ochi ce să facă, i-am dat de înțeles să accepte darul. Dar Florin a insistat să-l înapoieze. I-a spus lui Liviu că gestul său l-a onorat, dar nu poate să accepte. Că reacția noastră, emoția noastră pentru modul in care a interpretat piesa, e mai mult decât un cadou pentru el.

Liviu Dragnea l-a luat de după umăr și i-a spus: Florin, ți l-am dat din suflet, sunt impresionat, poartă ceasul meu! Să-ți aducă aminte că intr-o noapte importantă pentru mine, talentul tău, vocea ta, m-au emoționat sincer. Era noaptea in care eu si Liviu ne-am împăcat. Împreună, urma să ținem față puciului din partid organizat de securici. Și urma să-i învingem.

Fă-te bine repede, Florin! Și nu pune la inimă răutățile celor din jur!”, a povestit Codrin Ștefănescu, pe pagina personală de Facebook.

Amintim că în cursul serii de ieri postul Pro TV a anunțat eronat moartea lui Florin Salam, aflat în spital unde e internat după infectarea cu Covid-19. Imediat vestea a cuprins întregile rețele de socializare, Florin Salam fiind nevoit să intervină și să infirme anunțul despre moartea sa, chiar prin mai multe live-uri.

Manelistul a criticat în termeni duri „goana după audiență”.

