Imagini spectaculoase cu Marte, făcute de PRIMA sondă arabă din istorie

Sonda Al-Amal este denumită Espoir în franceză şi Hope în engleză, iar transmiterea primei imagini a fost anunțată duminică de agenţia spaţială a EAU, în timp ce Mohammed bin Rashid Al Maktoum, emirul Dubaiului şi prim-ministrul ţării a și postat fotografia pe Twitter.

"Misiunea Marte a Emiratelor a captat imaginea celui mare vulcan al sistemului solar, Olympus Mons, întrezărit printre razele soarelui la răsărit", a anunţat agenţia într-un comunicat, scrie Agerpres. Imaginea a fost trimisă miercuri, a doua zi după instalarea cu succes a sondei pe orbita Planeta Marte.

"Prima imagine a lui Marte luată de prima sondă arabă din istorie", a postat pe Twitter Mohammed bin Rashid Al Maktoum, emirul Dubaiului şi prim-ministrul ţării. Sonda Al-Amal s-a plasat, marţi, pe orbita planetei Marte, o etapă critică a călătoriei sale, ce are obiectiv să descifreze secretele timpului şi ale Planetei Roşii.

Sonda lansată de Emiratele Arabe Unite, prima ţară arabă care a reuşit această performanţă spaţială, ar trebui să furnizeze o imagine completă asupra dinamicii temperaturilor din atmosfera marţiană. Lansarea acestui vehicul spaţial fără echipaj uman a avut loc, în iulie 2020, de la centrul spaţial Tanegashima din sud-vestul Japoniei.

Ambiţiile spaţiale ale Emiratelor Arabe Unite, o ţară din Golful Persic bogată în petrol, sunt percepute ca o reminiscenţă a "Epocii de Aur" ce a marcat marile realizări culturale şi ştiinţifice din Orientul Mijlociu.

Cu greutatea de 1.350 de kilograme şi dimensiunile unui vehicul 4x4, sonda a avut nevoie de şapte luni pentru a parcurge cei 493 de milioane de kilometri până la orbita planetei Marte, unde va rămâne pe durata unui an marţian, reprezentând 687 de zile terestre.

Această misiune va studia atmosfera lui Marte pentru "a furniza o primă înţelegere completă" asupra variaţiilor sale climatice pe durata unui an întreg. Trei instrumente fixate pe sonda Al-Amal vor furniza oamenilor de ştiinţă o imagine completă despre atmosfera lui Marte pe durata unui întreg an marţian, scrie Agerpres.

