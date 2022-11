Imagini din Hersonul eliberat. Steagul Ucrainei s-a întors în orașul de pe malul Niprului. Bucurie nemărginită printre locuitori / video

Pe rețelele de socializare au început să apară primele imagini din orașul Herson eliberat. Din clipurile distribuite se observă o bucurie imensă în rândul locuitorilor orașului de pe malul Niprului.

Armata ucraineană a intrat vineri în oraşul Herson, în urma retragerii trupelor ruse de la malul de vest al fluviului Nipru, transmite AFP.

Herson revine sub controlul Ucrainei, unităţi ale forţelor armate ucrainene intră în oraş, a scris Ministerul ucrainean al Apărării într-un comunicat postat pe Facebook.

Acesta le cere soldaţilor ruşi rămaşi în oraşul Herson să se predea imediat. Şefii voştri vă spun să vă schimbaţi în ţinută civilă şi să încercaţi să fugiţi singuri. Este evident că nu veţi reuşi, le transmite soldaţilor ruşi ministerul ucrainean.

Ministerul Apărării de la Moscova a anunţat în acest timp că şi-a retras de pe malul de vest al Niprului toţi soldaţii şi toate echipamentele. În total, peste 30.000 de militari ruşi împreună cu aproape 5.000 de unităţi de armament şi de vehicule militare au fost retraşi de pe malul de vest al Niprului, afirmă ministrul rus într-un comunicat.

După ce au încheiat retragerea, trupele ruse au aruncat în aer podul Antonivski de peste Nipru.

Ministrul rus al apărării, Serghei Şoigu, a anunţat miercuri că a ordonat trupelor ruse din provincia ucraineană Herson să se retragă de pe malul de vest al fluviului Nipru, inclusiv din oraşul Herson, şi să stabilească o linie defensivă pe malul de est, de cealaltă parte a barierei naturale reprezentate de acest fluviu.

El a subliniat riscul căderii trupelor ruse sub încercuirea celor ucrainene pe malul de vest al Niprului, mai ales dacă Ucraina ar bombarda barajul de la Nova Kahovka, ceea ce ar produce inundarea unei mari părţi a Hersonului şi ar izola trupele ruse de peste Nipru, conform Agerpres.

În urmă cu două zile, ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu, a ordonat trupelor sale să se retragă de pe malul de vest al râului Nipru (citește AICI).

„În aceste circumstanțe, cea mai sensibilă opțiune este organizarea apărării de-a lungul unei linii de barieră de-a lungul râului Nipru”, a declarat generalul Surovikin la o întâlnire a înalților lideri militari.

Anunțul a venit la scurt timp după ce presa rusă a transmis că liderul adjunct al Hersonului, Kirill Stremousov, a murit într-un accident de mașină. Văzut ca unul dintre principalii pioni ai ocupației Hersonului, el avertizase cu doar șase zile în urmă că, „cel mai probabil”, forțele ruse o să fie nevoite să treacă pe malul estic (citește AICI).

