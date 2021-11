(IMAGINI) A NINS la Beijing, sub un cod portocaliu de vreme rea. Când vine ZĂPADA în România

Agenţia de meteorologie din China a emis primul cod portocaliu de furtună de zăpadă din noul sezon rece, al doilea pe scala de intensitate, duminică, în contextul în care valul de frig care a cuprins întreaga ţară alimentează îngrijorările privind întreruperi ale traficului şi apariţia unor focare de gripă pe fondul creşterii numărului de cazuri de COVID-19, informează Reuters, citat de Agerpres.



Centrul Naţional de Meteorologie prognozează furtuni de zăpadă în nord-estul Chinei, depunerea unui strat de zăpadă de 45 de milimetri în anumite regiuni pentru următoarele 24 de ore şi ninsori abundente în zonele din nordul ţării.

Capitala chineză, Beijing, se confruntă cu prima sa ninsoare din noul sezon rece, care a sosit cu 23 de zile mai devreme decât în anii trecuţi, în timp ce temperaturile din noaptea de duminică spre luni vor atinge cele mai joase valori din ultimul deceniu pentru această perioadă a anului.



Valul de frig va cuprinde o mare parte din ţară, inclusiv Beijing, Shanghai şi Guangzhou, determinând duminică o scădere a temperaturilor cu până la 14 grade Celsius, potrivit meteorologilor chinezi.

First snow of the season is always magical #Beijing pic.twitter.com/UA8msvKGEA