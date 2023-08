Ilinca Vandici spune clar și răspicat: E minunat să ai o familie, dar nu ți-o faci de gura societății, pentru că așa a trebuit...

"Stând de vorbă cu terapeuți, cu specialiști, am aflat că rata sau procentajul adolescenților care se sinucid, în lume, e extrem de mare din cauza Instagram-ului, a online-ului, din cauza vieților perfecte pe care tinerii le văd acolo, pe care ei nu le au. Și le doresc, n-au cum să le obțină, intră în depresie și se sinucid. Eu nu vreau asta, eu nu vreau să ajungem acolo. Eu vreau să ne arătăm exact așa cum suntem.

Da, cred că sunt unul dintre puținii oameni care s-au arătat și cu bune, și cu rele urmăritorilor de pe online, telespectatorilor, și așa mai departe, pentru că așa mi se pare sănătos. Să se vadă că am îmbătrânit, să se vadă că am riduri, să se vadă că m am îngrășat, dacă m-am îngrășat. De ce postez și de la sală? Ca să vadă că un corp armonios nu se obține așa, e muncă.

Ideea este că îmi doresc, din tot sufletul, să aduc cât mai mulți tineri aproape de noi, de poveștile noastre, să le spunem și să susținem de fiecare dată că viața este foarte grea, că trebuie să luăm anumite decizii, că sunt consecințe la absolut fiecare lucru pe care îl facem sau îl zicem, că trebuie să ne asumăm asta, că trebuie să ne iubim părinții, că trebuie să încercăm să lăsăm ceva în urma noastră, că da, e minunat să ai o familie, dar nu îți faci o familie de gura societății, pentru că așa a trebuit, pentru că așa ai fost învățat, fă-o pentru că o simți! Nu face un copil pentru că te presează vârsta, mama, tata. Fă-o pentru că ești pregătit sau pentru că simți să faci asta", a spus Ilinca Vandici, într-un interviu pentru viva.ro.

Ilinca Vandici a divorțat de Andrei Neacșu

În luna mai, vedeta anunța despărțirea de soțul ei.

"Viața fiecărui om este plină de urcușuri și coborâșuri, fericire și lupte care ne vor testa rezistența și integritatea, dar ne vor împinge să depășim provocările și ne vor învăța lecții care ne vor face și mai puternici pe drumul nostru! Întotdeauna este dificil să iei o astfel de decizie, însă, după îndelungată reflecție și cu recunoștință pentru timpul pe care l-am petrecut împreună, am decis de comun acord cu Andrei să ne separăm ca și cuplu.

În calitate de părinți devotați, prioritatea noastră rămâne să ne creștem copilul împreună cu dragoste, respect și prietenie. Zian este binecuvântarea noastră și întotdeauna vom fi alături de el cu iubire și susținere. Este o perioadă grea în care avem de nevoie de liniște, înțelegere și toleranță. Vă mulțumesc pentru că ați fost mereu alături de mine în toți acești ani, în toate momentele care au marcat viața mea profesională și personală", anunța Ilinca Vandici, în luna mai, pe Facebook.

