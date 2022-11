Ilie Năstase anunţă că pleacă din ţară după ce a fost amendat. Vâlcu: Dacă vrem o ţară ca afară, să fie toate regulile ca afară, nu doar unele

"Eu am băut la prânz două beri şi în seara când m-a oprit nu am băut nimic, că dacă beam se ducea mai sus de 22 (0,22 mg alcool pur în aerul expirat - n.red.). Noi în tara asta a noastră frumoasă cum e nu adoptam şi noi nişte legi europene, cu bun-simţ.

În orice ţară europeană, plus America, cetăţeanul din ţara respectivă are voie la două băuturi...că e un pahar de bere, că e un pahar de vin, că sunt două de vin, două de bere. Noi nu încercăm, noi suntem singura ţară. Nici Africa nu are aşa ceva. De asta se întâmplă ca oamenii să bea mai mult.

Cu cât nu-i lasă măcar să bea un pahar, două, că e normal. La masa intră mâncarea mai bine în stomac.

Suntem nebuni cu toţii?", a fost reacţia lui Ilie Năstase după ce a rămas fără permis.

Val Vâlcu: Beţia vitezei este problema. Dacă vrem o ţară ca afară, să fie toate regulile ca afară, nu doar unele

Invitat în platoul Antena 3, Val Vâlcu a punctat că, dacă România vrea să fie într-adevăr o ţară ca afară, atunci ar trebuie să aplice toate regulile din străinătate, nu doar pe unele.

"În România, este cel mai mare număr de accidente rutiere, românii nu ştiu unde să se oprească şi în acest moment legea spune foarte clar că nu ai voie să bei şi să te urci la volan pentru că eşti un pericol", a punctat Cătălina Porumbel la Antena 3.



"Ba românii ştiu foarte bine unde să se oprească. Din momentul în care au ieşit la Nădlac, nu mai îndrăznesc să calce pedala. Beţia vitezei este problema. Repet! Pentru cinci metri la stop, pentru două maşini mai în faţă, calcă, se urcă pe oameni, doar să îl depăşească pe ăla din faţă, instinctiv. De ce nu fac la fel de la Nădlac încolo? Pentru că amenzile sunt consistente, pentru că te trimite la judecător şi pierzi o zi întreagă...", a replicat Val Vâlcu.

Ulterior, jurnalistul a aprofundat subiectul.

"Vrem o ţară ca afară, vrem să fie legislaţie mai dură, cum e de la Nădlac încolo, pe toate chestiile. Dar noi suntem scrupuloşi la chestii de genul ăsta, un pahar de vin la volan, iar lumea nu mai are frică de poliţie. Ilie Năstase nici nu a înjurat, nici nu s-a apucat de dat telefoane aşa cum se întâmplă în general în România când cineva este oprit de poliţie. A fost o contravenţie, a plătit-o, care e problema? Am văzut că a fost întrebat Ilie Năstase de ce vrea să plece din ţară. Pentru că vrea o ţară ca afară, iar afară asta e legea. E mai dură când încalci alte norme, când conduci agresiv, când mergi cu viteză, dar e mai relaxată la paharul de bere. Sunt norme diferite, se permite o bere la câteva ore, sau un pahar de vin, şi chelnerii o spun la restaurant. Iar în al doilea rând, nici nu sunt filtre care să te oprească.

În SUA, spre exemplu, te opreşte doar dacă ai greşit cu ceva, dacă ai mers şerpuit, dacă treci de pe o bandă pe alta, dacă eşti agresiv. Nu te opreşte că e filtru, să te verifice dacă ai băut. Pe şosea, mersul e ceva normal. Pe ideea asta, de ce nu se opresc trecătorii aleatoriu pe stradă, poate prinde vreun bandit? E o risipă de resurse.

Dacă vrem o ţară ca afară, atunci să fie ca afară toate regulile, nu doar unele. În ţări precum Serbia eşti trimis la judecător, se confiscă maşina în unele cazuri. Pierzi o zi întreagă sau un weekend. E problemă de timp pierdut acolo, nu de weekend, aşa că respecţi regulile. Când e infracţiune, acolo maşina e considerată arma crimei, şi se confiscă. Genul ăsta de măsuri ar descuraja încălcarea regulilor, nu faptul că s-au dat amenzi. În Occident, pedepsele sunt mai dure decât în România, la noi se dă cu suspendare. Spre exemplu, Lidia Buble a luat pedeapsă cu suspendare pentru că a încercat să dea mită. Cine ştie care ar fi fost pedeapsa în Occident?", a mai punctat Vâlcu.

Maşina, văzută ca armă în unele ţări

În 2021, un şofer din Braşov a fost surprins de aparatul radar cu o viteză de 203 km/h în oraş. Titi Aur dădea exemplu atunci Danemarca, acolo unde la o astfel de viteză şoferul ar fi rămas fără maşină, nu ar fi scăpat doar cu amendă.

"În Danemarca, dacă depăşeşti viteza legală cu peste 100 km/h, pe lângă toate măsurile legislative care se impun, se trece şi la confiscarea maşinii. Asta pentru că se consideră că maşina a devenit, la acea viteză, o armă!", a transmis Titi Aur.

Specialistul în conducere defensivă a spus atunci şi care este distanţa regulamentară faţă de maşina din faţă, deşi legislaţia română o defineşte ca "distanţă de maximă siguranţă", fără a da şi cifre exacte.

”Auzim autoritățile, și poliția rutieră și pe știri, că spun că s-a întâmplat un accident pentru că nu s-a respectat distanța regulamentară. Vine întrebarea acum, care e distanța regulamentară? Știe cineva în România să îmi spună care e distanța regulamentară în mers? Vreau să spun că în legislație, în modul de a învăța șoferii și modul de a examina șoferii este atât de învechit și atât de inhibat încât nimeni nu își pune întrebări, nimeni din cei care răspund de povestea asta, adică Ministerul Transporturilor, pentru că acolo este și școlarizarea și siguranța rutieră, deși mulți au impresia că e la MAI, la Poliția Rutieră, dar siguranța rutieră este în curtea Ministerului Transportului.

În nicio lege din România nu există stipulat ce distanță trebuie păstrată regulamentar în mers față de mașina din față. Dar în lumea civilizată, acolo unde înveți să conduci și acolo unde există școli de șoferi, vă dau exemplu Suedia, Germania, este regulă de circulație, iar distanța regulamentară acolo este jumătatea în metri a vitezei pe care o ai. Adică, la 100 km/h trebuie să ai o distanță de 50 metri, la 60 km/h, trebuie să ai minim 30 de metri distanță. Dacă te prinde că ai distanța mai mică te sancționează. Dacă faci accident și se constată că ai avut distanța mai mică atunci ești vinovat. La noi nici măcar nu se pune problema, dar noi le spunem la cei de pe șosea să respecte distanța regulamentară", a mai arătat Titi Aur pentru DC NEWS.

