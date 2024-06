Ileana Badiu, în depresie după moartea tatălui. Are grijă de sora ei cu handicap: "M-am trezit răspunzătoare pe tot ce însemna această viaţă"

"Mi-am revenit greu după moartea tatălui. Este un lucru pe care nu l-am mai spus niciodată și-l voi spune aici pentru prima oară... Eu am o soră de care am grijă, care este sora mea vitregă din partea tatălui, care are un handicap psihomotor sever. Eu m-am trezit cu aceste griji, însemnând că, dintr-odată, tatăl meu, care era susţinătorul familiei, dar şi responsabil pentru sora mea, a dispărut.

Sora mea este cu 11 mai mare. El a dispărut, mama mea a plecat din ţară, pentru că a avut o oportunitate profesională, iar eu m-am trezit, la 22 - 23 de ani, fără familia care fusese strânsă în jurul meu . Dintr-odată aveam o libertate completă de a fi singură, de a decide asupra vieţii și de a avea grijă de sora mea, care mi-a rămas mie în grijă, devenindu-i cumva și mamă şi tată acestei persoane cu nevoi speciale, pentru care eu nu am fost pregătită", a spus Ileana Badiu, în cadrul emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai.

"Am clacat și am făcut o depresie severă"

"Am avut beneficiul de a trăi într-o familie care a avut grijă de sora mea şi, dintr-odată, m-am trezit răspunzătoare pe tot ce însemna această viaţă şi dispărându-mi tatăl la care mă raportam din toate punctele de vedere, inclusv în ceea ce o priveşte pe ea. Şi m-am trezit singură, şi mi-a fost greu, şi am clacat la un moment dat. Am trecut peste cu ajutorul celor din jur, prietenii mei care sunt ca familia mea şi nu numai, psiholog şi tot ce am avut nevoie", a mai spus Ileana Badiu.

"A salvat pe toată lumea din jurul meu, numai pe el nu a putut "

"Tatăl meu a murit, făcând leucemie. Tatăl meu a fost medic. A salvat pe toată lumea din jurul meu, numai că pe el însuși nu a putut să se salveze. Simultan cu acest moment mama mea a plecat din țară, lucrând în străinătate ca diplomat. Și eu m-am trezit dintr-odată singură și cu niște griji despre care o să vă povestesc. Am clacat și am făcut o depresie severă, diagnosticată medical. Pur și simplu nu mai mâncam, nu mai dormeam. Ana a fost lângă mine. Am depășit acel moment pentru că viața este formată din bune și rele. Important e să le depășești", a spus Ileana Badiu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News