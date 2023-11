Ilan Laufer se alătură AUR - Video

Ilan Laufer a transmis un mesaj în care a explicat noul său demers politic.

'Dragi prieteni, incepand de azi Partidul meu FORTA IDENTITATII NATIONALE - FIN s-a alaturat ALIANTEI AUR cu scopul castigarii tuturor alegerilor din anul 2024.Va multumesc foarte mult pentru oportunitatea pe care mi ati oferit-o, atat mie cat si partidului Forta Identitatii Nationale - FIN, de a face parte din Alianta AUR, cu un scop foarte clar: castigarea alegerilor in anul 2024.Ma aflu aici deoarece consider ca aceasta Alianta este singura varinta prin care putem sa ducem la o schimbare a puterii in Romania, care e la conducere de 33 de ani.

Exista niste date publice de la INS, care pe mine ma ingrijoreaza foarte mult. Anul trecut este anul in care cei mai multi romani, din ultimii 30 de ani, au parasit Romania definitiv. Anul trecut si anul acesta este perioada in care s-au inchis, au dat faliment si s-au radiat cele mai multe companii din ultimii 14 ani.Imi doresc foarte mult si ma voi lupta in cadrul Aliantei AUR sa avem o Lege a Repatrierii.

Sunt foarte multi romani care vor sa se intoarca in Romania si nu au cadrul legal sa faca acest lucru.Ma voi lupta sa avem un nou program StartUp Nation, care sa ofere un viitor antreprenorilor din Romania.Datoria externa a Romaniei a crescut in ultimii 7 ani de la 50 miliarde de euro la 150 miliarde de euro. Fara sa vedem scoli, fara sa vedem spitale, fara sa vedem autostrazi. Sunt bani care s-au pierdut catre clientela politica, catre studii de fezabilitate, si vorbim de sute de milioane de euro care nu folosesc nimanui, catre o campanie de vaccinare de peste 1 miliard de euro care nu a folosit nimanui.

Din pacate avem un Guvern care confunda TVA-ul cu inflatia. Avem un Guvern care considera ca combatarea evaziunii fiscale se face prin obligarea bunicilor nostri, a parintilor nostri, a oamenilor care traiesc in mediul rural, sa isi deschida cu forta un cont bancar daca vor sa achizitioneze ceva care costa mai mult de 5000lei. Presiunea voastra, a tuturor, a dus la renuntarea de catre Guvern a acestei decizii aberante, in timp ce companiile care au cifre de afaceri de peste 100 milioane de euro si pana la 1 miliard de euro, nu platesc niciun fel de taxe si impozite Statului Roman.

Acolo este marea evaziune. In portul Constanta este marea evaziune.Voi fi aici pentru toti antreprenorii romani. Avem peste 1 milion de antreprenori romani care sunt dezamagiti de actuala putere, care nu se regasesc, carora le-au fost triplate taxele si impozitele de la inceputul anului si pana in prezent.

Ma voi lupta sa ii aduc alaturi de noi. Imi doresc sa traiesc, si copiii mei sa se dezvolte, intr-o tara unde familia traditionala este sfanta. Nu-mi doresc sa traiesc intr-o tara unde exista parinte 1 si parinte 2. Unde la gradinita copiii sunt obligati sa asiste la jocuri sexuale, cateodata intre baietei si intre fetite.

Ca sa castigam alegerile din 2024 trebuie sa aducem in plus doar 10% din populatia Romaniei alaturi de noi. Sa ii aducem pe cei care sunt nehotarati in acest moment. Cred ca e o misiune grea, dar pe care putem impreuna sa o indeplinim.In final, in 2024, imi doresc ca Romania sa aiba un presedinte care, intr-un singur mandat sa ajunga peste tot in tara si sa faca ocolul Romaniei. Nu un presedinte care in doua mandate sa faca ocolul lumii., a spus Ilan Laufer.

