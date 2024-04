"Îi dau lunar bani". Reghecampf, replică pentru Anamaria Prodan: "Nu știu la ce ani cumpliți se referă. Cei pe care i-a petrecut alături de altcineva?"

Acuzat de fosta soție că ar fi ”îngropat-o” în procese și că i-ar fi solicitat despăgubiri uriașe, Laurențiu Reghecampf a spus:

"Nu mă interesează un dialog cu ea prin intermediul presei, nu răspund ca să justific ceva, nici nu am cui, doar că sunt foarte multe lucruri neadevărate și jigniri. Nu am să cobor la nivelul ăsta din respect pentru Bebe! Dar pot, totuși, să-i transmit acum să înceteze să-mi mai scrie mail-uri zilnic. Eu nu am decât procesul de divorț, procesul de defăimare, nu am nevoie de bani de la ea! Cum să-i cer bani, când eu îi dau lunar? Și ea îmi mai cere și extra…. Numele nu cred că-i mai folosește. Ea se prezintă Prodan peste tot, din acest motiv am vrut să-i ofer posibilitatea să-și înregistreze numele de scenă" a spus Laurențiu Reghecampf pentru cancan.ro.

"Sunt câțiva ani buni de când mă chinui să scap"

Întrebat dacă este adevărat că a cerut judecătorilor ca divorțul să se pronunțe din culpa fostei sale soții, acesta a mai specificat:

"⁠Nu m-a interesat decât să divorțez, nu am cerut așa ceva! Și sunt câțiva ani buni de când mă chinui să scap … Eu mă bucur pentru ea că este sus, să fie și să-i dea Dumnezeu sănătate, dar nu văd și nu înțeleg de ce ea discută mereu de mine. Ce e sus pentru ea nu este și pentru restul lumii, eu am alte target-uri în viața. Totuși, omite să spună că trăiește în continuare din cei 2000 de euro pe care-i primește lunar de la mine. Nu văd rostul, dar poate așa mai bifează și ea niște apariții. Eu sunt bine sănătos, nu duc lipsă de nimic, mai ales de oferte!"

"Nu știu la ce ani se referă. Cei pe care i-a petrecut alături de altcineva?"

Cât despre faptul că Anamaria Prodan a declarat că ar fi avut ”ani cumpliți" alături de acesta, antrenorul a declarat:

"⁠Dacă au fost așa cumpliți, trebuia să plece, să divorțeze ea, dar ea nu vrea nici acum să divorțeze! Nu știu la care ani se referă. Cei pe care i-a petrecut numai prin România, departe de Bebe și de mine și alături de altcineva? La fel, din respect pentru Bebe, nu vreau să comentez mai mult."

