Howard Phillips, la Outlook, cu Radu Golban. Ce învățăm de pe urma gripei spaniole, despre pandemii, dar și despre societate / video

Aflăm împreună de la Howard Phillips.

Profesorul Howard Phillips a predat istoria medicală la Universitatea din Cape Town. A avut doctoratul în istorie medicală în gripa spaniolă la Universitatea din Londra. Are competența, cunoștințele vaste și, de asemenea, experiența de a vorbi astăzi despre asemănările dintre pandemia de la începutul secolului al XX-lea, şi COVID-ul din zilele noastre.

Printre cărțile pe care le-a scris se numără "Black October": The Impact of the Spanish Flu Epidemic of 1918 on South Africa' (1990); 'The Cape Doctor in the 19th Century: A Social History' (2004); 'The Spanish Influenza Pandemic of 1918-19: New Perspectives' (2003); 'Plague, Pox and Pandemics: A Pocket History of Epidemics in South Africa' (2012); 'At the Heart Of Healing: Groote Schuur Hospital 1938-2008' (2008); and 'In a Time of Plague: Memories of the Spanish Flu Epidemic of 1918 in South Africa' (2018).

Emisiunea Outlook cu Radu Golban și invitatul său Howard Phillips poate fi urmărită luni, 26 decembrie, de la ora 10.00 pe DC News și DC News TV.

