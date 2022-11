Horoscop decembrie 2022 pentru Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

De obicei, așteptările de la luna decembrie sunt mari. Pentru că nu ne vom ocupa doar de rutina zilnică, ci va trebui să avem în vedere și sărbătorile. Și plecăm la drum gândindu-ne că nu are ce să se întâmple. Ei bine, Mercur va fi retrograd și parcă îl și văd rânjind așa ca Grinch. Pentru că nu va fi singur, ci acompaniat de Marte retrograd. Cei doi tovarăși ne vor da viața peste cap în ultima lună a lui 2022. Vă recomand să faceți cumpărăturile din timp, să vă apucați de organizarea evenimentelor mai devreme decât v-ați propus și să vă înhămați cu multă răbdare.

În plus, toată luna se va afla sub influența unei opoziții între Pluto din Capricorn și Lilith din Rac. Se vor duce lupte interioare intense între varianta noastră din trecut și cea prezentă. Culmea, am vrea să fugim de trecut, dar ne ținem agățați de el și ne dezicem de prezent, care ne arată adevărul gol goluț.

Previziuni pentru Săgetător / Ascendent în Săgetător

Săgetătorii trebuie să se pregătească pentru luna decembrie, pentru că vor fi puși pe cheltuieli serioase. Da, toată lumea cheltuie în luna cadourilor, dar acest semn va fi în vârful listei. Mai mult, pe final de an, o să fii hotărât să-ți plătești tot ce ține de facturi și impozite. În schimb, vei observa că poți fi și cel mai zgârcit. Acest lucru va depinde de tine, dar și de cei din jurul tău. Din cauza retrogradării lui Marte, te poți confrunta cu certuri în cuplu sau cu mici discuții în contradictoriu.

