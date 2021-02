Horia Georgescu surprins și șocat de ce a găsit în Poșta Română: Stătea ca un șoricel. Acum mergem foarte curajoși, surprize plăcute

"Atunci când am venit la Poșta României am fost surprins și șocat, poate și o caracteristică a profesiei înainte să vin la Poșta Română de avocat, am fost surprins că nu se contestau procedurile pe care Poșta Română le pierdea. Participa Poșta Română la anumite proceduri pe milioane bune de lei, la care un alt concurent oferea poate o soluție tehnică mai bună, poate un criteriu financiar mai bun sau diverse alte beneficii, astfel cum era construită procedura de achiziții publice, și Poșta Română stătea speriată ca un șoricel, nu ieșea absolut deloc. "Noi nu avem șanse, am pierdut, aia e, mergem mai departe".

Nu, acest lucru s-a schimbat. În acest moment Poșta Română este conștientă de calitatea serviciilor pe care le oferă, tariful pe care îl oferă, fiind foarte concurențial din această perspectivă, atuurile noastre referitoare la acoperirea națională pe care o avem prin punctele de lucru pe care le avem și acum mergem foarte curajoși la orice procedură de contestare a unei proceduri unde știm că am fost cel mai bun ofertant. Mă bucur să vă spun că avem parte de foarte multe surprize plăcute în care instituțiile publice, CNSC, Curtea de Apel, pronunță hotărâri în favoarea Poștei Române prin care, da, reușim se reintrăm în contractele pe care le-am pierdut de-a lungul timpului.", a spus Horia Grigorescu.