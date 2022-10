Hepatita C, creștere alarmantă. Adrian Marinescu: Când ajungi să ai simptome, înseamnă că ai ajuns într-un stadiu avansat sau de infecție acută

Hepatita C este o boală vindecabilă, dacă este tratată în mod corespunzător. Până acum câțiva ani, tratamentul hepatitei C a necesitat injecții săptămânale și medicamente orale pe care multe persoane infectate cu acest virus nu le-au putut lua din cauza altor probleme de sănătate sau a unor efecte secundare inacceptabile.

Asta se schimbă. În prezent, hepatita C cronică este, de obicei, vindecabilă cu medicamente pe cale orală luate în fiecare zi timp de două până la șase luni.

Creștere alarmantă a numărului de cazuri de hepatita C

Medicii atrag atenția că pandemia de coronavirus a dus la o creștere a numărului de cazuri de hepatită C. Medicul infecționist Adrian Marinescu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Matei Balș, a declarat în exclusivitate pentru DC Medical, că se așteaptă ca numărul cazurilor de hepatita C să crească în următorii ani. Este un efect de bumerang al pandemiei de coronavirus, din cauza căreia multe persoane nu au mai avut acces la servicii medicale.

”În legătură cu hepatita C problemele sunt mult mai spinoase pentru că pandemia a însemnat o subdiagnosticare pentru aceste boli și urmările le vom vedea într-un viitor destul de apropiat. Va fi o presiune care va crește la nivelul spitalelor și la nivelul ambulatoriului.

Pentru că infecțiile cu SARS-COV-2 au fost pe primul loc, celelalte au fost lăsate mai la urmă. Oamenii au venit mai puțin la spital pentru că s-au protejat și sistemul medical a fost sub presiune peste tot în lume.

De cele mai multe ori diagnosticul este făcut la nivel de screening sau întâmplător. Când ajungi să ai simptome legate de hepatita C înseamnă că ai ajuns într-un stadiu avansat sau este momentul de infecție acută. De multe ori se ajunge târziu sau cu ocazia unor analize. Ar fi bine ca măcar odată pe an populația să facă un rând de analize care să cuprindă și hepatita C. Dacă este descoperită târziu, ca în cazul cirozelor hepatice, șansele sunt mult mai mici”, a declarat în exclusivitate pentru DC Medical, medicul Adrian Marinescu.

Hepatita C, simptome: de la infecție tăcută la simptome similare altor boli

Infecția pe termen lung cu virusul hepatitei C este cunoscută sub numele de hepatită cronică C. Hepatita cronică C este de obicei o infecție "tăcută" timp de mulți ani, până când virusul dăunează ficatului suficient pentru a provoca semnele și simptomele bolii hepatice.

Semnele și simptomele includ:

- Sângerare

- Echimoze

- Oboseală

- Apetit scăzut

- Decolorarea galbenă a pielii și a ochilor (icter)

- Urină de culoare închisă

- Mâncărimi ale pielii

- Acumularea de lichid în abdomen (ascită)

- Umflarea picioarelor

