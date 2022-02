HARTA posibilei invazii a Rusiei în Ucraina, publicată de ministerul britanic al Apărării - FOTO în articol

Ministerul britanic al Apărării a publicat o hartă care arată principalele direcții ale posibilei invazii a Rusiei în Ucraina. Fotografia a fost postată pe contul oficial de Twitter al ministerului. "Posibila axă de invazie a președintelui Putin", așa a fost intitulată harta.

În imagine este prezentată o diagramă care arată posibilele căi de atac ale Rusiei în Ucraina. Prima fază include invazia Kievului și a regiunii Dnepr, dinspre Crimeea, de-a lungul coastei Mării Azov. De asemenea, de pe teritoriul Belarusului, trupele ruse ar putea înainta direct către capitala Kiev. A doua fază atacului prevede deplasarea de la Dnepr la Vinniţa, dar şi dinspre Crimeea către Odesa.

"Rusia păstrează o prezență militară semnificativă care poate conduce o invazie fără avertisment suplimentar. Mai jos este demonstrată posibila axă de invazie a președintelui Putin. El încă poate alege să prevină conflictele și să păstreze pacea.", se arată în postarea ministerului britanic al Apărării.

INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning.



Below demonstrates President Putin's possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG