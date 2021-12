Harry, ORBIT de Meghan Markle. Gestul lui William și Kate Middleton care a provocat SCANDALUL puternic: Cine te crezi?!

Potrivit cărţii "Fraţii şi soţiile lor" (n.r. "Brothers and Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan"), se pare că Prinţul William s-a opus vehement nunții Prințului Harry cu Meghan Markle.

Acest detaliu a fost oferit de autorul Christopher Andersen, care și-a citat "sursele de încredere, printre care şi un angajat la palat, care a făcut dezvăluiri incendiare despre conflictul dintre fraţii William şi Harry.

Sursa a dat detalii despre cearta dintre ei care a izbucnit în septembrie 2017, atunci când Harry i-a mărturisit lui William că avea de gând s-o ceară în căsătorie pe actriţa Meghan Markle.

"De ce vrei să grăbeşti lucrurile?", i-a spus Prințul William lui Harry, îngrijorat de perspectiva de a aduce în familie o actriţă divorţată pe care o cunoscuse la o întâlnire pe nevăzute.

"Cine dracului te crezi?!", i-a replicat Harry, enervat la culme.

În plus, aceeași sursă a dezvăluit că scandalul ar fi căpătat atunci proporţii enorme, iar Prințul William chiar a făcut eforturi să aibă aliaţi împotriva lui Meghan, amestecându-se astfel în viaţa personală a fratelui său.

De atunci cei doi frați s-au distanțat tot mai mult și Prințul Harry a devenit alergic la orice persoană care avea vreun comentariu împotriva lui Meghan.

Lucrurile s-au înrăutăţit și când Kate Middleton, ducesa de Cambridge, a devenit o opozantă a lui Meghan, după ce în presă au apărut ştiri incomode despre tatăl ei, Thomas Markle.

Mai mult, Prințul William i s-ar fi plâns şi Prinţului Charles.

"Obsesia lui Harry pentru această Meghan e ceva ce n-am mai văzut până acum! Simt că din cauza acestei femei mi-am pierdut cel mai bun prieten!", i-ar fi spus tatălui său.

Până acum, Casa Regală nu a comentat în niciun fel dezvăluirile incendiare ale cărţii.

Interviul pe care Meghan Markle și Prințul Harry i l-au oferit lui Oprah Winfrey la începtul anului 2021 a stârnit o adevărată controversă în Familia Regală britanică și nu numai și la aproape un an de la acel moment, acuzațiile făcute de cei doi foști Duci de Sussex încă sunt în atenția experților regali, ai comentatorilor britanici, jurnaliștilor sau scriitorilor.

În interviul de la acea vreme, Meghan Markle i-a acuzat pe unii dintre membrii familiei regale britanice că au exprimat anumite îngrijorări legate de culoarea pielii pe care urma să o aibă copilul lor, Archie, pe vremea când ea era însărcinată.

Prinţul Harry nu a precizat identitatea persoanei din familia regală care a adus în discuţie acest aspect, "însă a dorit să se asigure că eu ştiu (...) că nu era vorba nici de bunica sa, nici de bunicul său", a declarat animatoarea emisiunii CBS This Morning.



Meghan Markle, care este metisă, a declarat că soţul său i-a dezvăluit că anumiţi membri ai familiei regale erau îngrijoraţi de culoarea pielii cu care urma să se nască copilul, pe când ea era însărcinată cu Archie, care va împlini în luna mai 2 ani.

Chiar dacă cei doi nu au oferit atunci niciun nume, potrivit cărţii "Fraţii şi soţiile lor", se pare că însuşi Prinţul Charles a adresat această întrebare.

Acest detaliu a fost oferit de autorul Christopher Andersen, care și-a citat " sursa sa de încredere" care a dezvăluit marele mister, publicat în cartea ieşită marţi de sub tipar, arată The Sun.

Potrivit informaţiilor din carte, chiar în dimineaţa în care s-a anunţat oficial logodna prinţului Harry cu Meghan Markle, prinţul Charles i-ar fi spus Camillei: "Oare cum vor arăta copiii lor?"

Ce i-a răspuns Camilla și cum a decurs restul discuției, vezi mai departe AICI