Halep s-a retras din turneul WTA de la Sydney. Care e explicația

Unul dintre antrenorii Simonei Halep, Daniel Dobre, a anunțat, sâmbătă, decizia retragerii numărului 20 WTA înainte de cealaltă finală, transmite Mediafax. „Principalul obiectiv al acestor turnee dinainte de Australian Open este să aduni meciuri. A jucat cinci meciuri acum. Simona nu a jucat des în săptămâna dinainte de Grand Slam. Pe undeva, este o decizie înţeleaptă. Se va antrena în continuare aici, la Melbourne”, a declarat, sâmbătă, la Digi Sport, Daniel Dobre. Astfel, se înțelege că Halep s-a retras pentru a nu risca o accidentare înainte de Australian Open, turneu ce începe în 17 ianuarie.



Halep urmează să joace împotriva rusoaicei Veronika Kudermetova, care a beneficiat de retragerea principalei favorite, Naomi Osaka. Locul lăsat vacant de Simona Halep în turneul de la Sydney a fost ocupat de o altă româncă, Jaqueline Cristian.

Halep se calificase în finala turneului

Simona Halep (20 WTA) s-a calificat în finala turneului WTA 250 de la Melbourne după ce s-a impus sâmbătă dimineață în fața chinezoaicei Qinwen Zheng (126 WTA), scor 6-3 6-2, după o oră și 24 de minute. Simona Halep s-a calificat în finala cu numărul 41 a carierei. Veronika Kudermetova, sportivă pe care Simona Halep o conduce cu 2-0 în meciurile directe, va fi adversara româncei în meciul de duminică.

Veronika Kudermetova (Rusia, 31 WTA) s-a calificat în finala de la Melbourne, după ce Naomi Osaka (Japonia, 13 WTA) s-a retras înaintea semifinalei cu rusoaica.

„E frumos să fiu din nou în finala unui turneu WTA! Sunt fericită că am început bine anul, pentru că sezonul trecut a fost greu pentru mine. Serviciul m-a ajutat mai mult astăzi, după ce ieri am disputat un meci teribil (n.r. – 6-2, 5-7, 6-4 cu Veronika Kudermetova). Mi-am relaxat brațul mai mult. Lecția pe care am învățat-o anul trecut e că iubesc tenisul, iar acum mă bucur de fiecare meci jucat”, a declarat Simona, deținătoare a 22 de trofee WTA, la sfârșitul partidei cu Zheng.

Simona va primi 42.523 euro pentru accederea în finala de la Melbourne.

Iată sumele puse în joc, la Melbourne Summer Set

- Turul I: 4.572 euro

- Turul II: 7.816 de euro

- Sferturi: 13.619 euro

- Semifinale: 23.932 euro

- Finalista: 42.523 euro

- Campioana: 76.816 euro

