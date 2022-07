”Gabrielei Firea i-a plăcut foarte mult puterea politică, s-a concentrat la imagine, în loc să se concentreze la administrație, iar ăstalaltul, vecinătatea zero, pe care să spunem, o are, el nu a ajuns de capul lui acolo, are un putenic sprijin pe care nu știm să îl definim sau, dacă știm să îl definim, nu știm să îl probăm și nu putem să vorbim despre asta la radio. Eu bănuiesc că această vecinătate zero a lui Nicușor Dan este una și foarte incompetentă, dar și foarte lacomă. Și atunci, această bătută pe reîmpărțirea cărților înseamnă că mai reîmpărțim odată și mai vine, probabil, o tură de paraîndărăt, pentru că altfel nu îmi explic ce primar, care mai are cât mai are din mandat, că au trecut deja doi ani, face tabula rasa cu tot ce e, în loc să încerce să termine cu tot ceea ce a fost și să pună el, să taie panglica acolo, să zică că a făcut el. Nu! El face tabula rasa și o ia de la capăt, pentru că așa i s-a spus.

Un bun matematician ≠ un bun manager

Eu nu îl bănuiesc de autonomie pe Nicușor Dan, după cum s-a și dovedit, că a fi un bun matematician, atenție, eu sunt fizician, deci nu am de ce să fiu peiorativ la adresa matematicienilor, am făcut facultatea împreună cu matematicienii, nu înseamnă să fii și un bun manager sau spre deloc. Toți matematicienii foarte buni, pe care i-am cunoscut, erau refuzați de talentul ăsta, de a fi buni manageri, erau așa, un soi de savanți, poate o fi și cazul lui Nicușor Dan, care se pricepeau bine la matematică și atât. Dar asta nu înseamnă că asta te recomandă ca administrator, iar, fără sprijin politic, vă dați seama ce struțo-cămilă e acolo?

El la Primărie e cu PSD-ul în opoziție și își dau peste degete și nu se lasă să meargă și cu USR-ul la putere, iar la Guvern e o altă formulă și dacă îi întrebi pe liberali, acum nu și-l mai asumă pe Nicușor Dan, deși l-au susținut și a ajuns acolo pe mâna lui Orban și a ajuns el ca să nu ajungă Rareș Bogdan, că știm, am discutat treburile astea de mai multe ori. Asta este harababura din București și nu se sesizează. Legat de Japonia, reacția noastră politică a fost extrem de palidă, trebuia să nu ne oprim din scuze un an întreg, de la Iohannis în jos, până la mass-media, pentru ceea ce s-a întâmplat și chiar și atunci probabil că nu a fost suficient și chiar și atunci ei probabil că nu reproșează niciodată treburile astea”, a spus Cozmin Gușă, în cadrul emisiunii ”Deferiți mass-media”.

Nicușor Dan este chemat în Parlament să dea explicații

Daniel Zamfir (PSD) a explicat de ce primarul general Nicușor Dan este chemat în Parlament să dea explicații.

„Știți de ce e chemat? De doi ani de zile, cetățeanul acesta care este primar general nu a semnat nicio documentație urbanistică. Asta înseamnă că Bucureștiul - din analiza specialiștilor - a pierdut în jur de 5 miliarde euro investiții directe. Cât timp Capitala României pierde 5 miliarde euro investiții directe, să-l întrebăm dacă își permite și poate continua să facă lucrul ăsta”, a spus Daniel Zamfir, luni seară, la Antena 3, în cadrul emisiunii jurnalistei Andreea Sava.

În doi ani, în ritmul acesta, „praful și pulberea se alege de orașul ăsta”, în opinia lui Daniel Zamfir. Citește mai multe AICI.

„Investitori importanți vor pleca, vor spune că Bucureștiul nu-i mai interesează”, a adăugat acesta.

