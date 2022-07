Compania aeriană a precizat că greva piloților a fost „estimată să ducă la anularea a aproximativ 50% din toate zborurile SAS programate”, afectând aproximativ 30.000 de pasageri pe zi. SAS a eliminat 5.000 de locuri de muncă – 40% din forța sa de muncă – în 2020, în încercarea de a reduce pierderile rezultate din pandemie.

„Poate de la celebrele saluturi ale escadrilei care a doborât un pilot din tabăra adversă nu s-a mai întâmplat așa ceva! Pentru cine nu știe, în Primul Război Mondial, atunci când era doborât un pilot al unuia dintre beligeranți, într-un gest colectiv de cavalerism suprem, escadrila care îl doborâse făcea o trecere de salut pe deasupra aerodromului advers! Cavalerism, nebunie, respect adică, într-un cuvânt, aviator!

Compania scandinavă SAS, ce are printre acționari guvernele Suediei și Danemarcei, este emblema țărilor scandinave. De atâta timp a refuzat solicitărilor piloților suedezi, norvegieni, danezi și finlandezi.

La prima vedere nimic nou sub soare, adică aceeași Mărie cu altă pălărie! Piloții s-au ținut tari, managementul corporatist aşişderi și, în ciuda unor prelungiri cu trei zile a termenului de negociere, greva s-a declanșat stârnind haos în întreaga Europă.

Miercuri, când s-a declanșat greva, peste 63% din zborurile SAS fuseseră anulate, ceea ce a condus la pierderi zilnice între 10 și 13 milioane de coroane suedeze.

În secunda doi, managementul a trebuit să se pună la adăpost cât de cât și a cerut înregistrarea falimentului companiei în USA. Ca de obicei, managementul a încercat să arunce în cârca piloților vina exclusivă mințind că aceștia au vrut compensații financiare mult mai mari ca la alte companii.

Doar că ce să vezi, piloții:



1. NU AU CERUT MĂRIRI SALARIALE!



2. AU FOST DE ACORD CU TĂIERILE DE NATURA FINANCIARĂ CARE I-AU ADUS LA NIVELUL CELORLALȚI PILOȚI DIN ALTE COMPANII!

Bine și atunci de ce grevă?

Pentru că piloții au cerut doar atât:

1. SĂ NU FIE ANGAJAȚI ALȚI PILOȚI DE LA CELE DOUĂ COMPANII SUBSIDIARE - CONNECT ȘI LINK - ÎN CONDIȚII INFERIOARE LOR, CEI DE LA SAS!

2. SĂ FIE REANGAJAȚI TOȚI CEI 450 DE PILOȚI CONCEDIAȚI ÎN PANDEMIE DE CĂTRE MANAGEMENTUL CORPORATIST AL COMPANIEI!

„SOLIDARITATE!”, acesta este cuvântul de ordine între piloții SAS!

„Suntem conștienți de efectul grevei și de riscul ca SAS să dispară, dar suntem cu toții gata să ne riscăm slujbele noastre de piloți pentru cauza solidarității!”, a declarat pilotul SAS Joachim Oberg citat de presa scandinavă.

Tot el a declarat că, în timpul pandemiei, securitatea jobului de pilot la SAS a scăzut proporțional cu creșterea nevoii de solidaritate între piloți și asta i-a făcut pe absolut toți piloții să între în grevă.

Dacă ar fi să facem o comparație între piloții SAS și cei români, să ne aducem aminte de cazul grevei piloților companiei de stat din anii 2000, atunci doi piloți din cadrul flotei ATR au trădat interesul general și solidaritatea de breaslă, iar restul de la Boeing și Airbus și-au trădat (cu mici excepții) colegii de la ATR.

Trădare și mai dureroasă pentru că atunci copilotul de la ATR câștiga, în lei, cu doar 5% mai mult decât șefa de cabină și 10% mai mult decât stewardesa simplă, iar în valută, un copilot la ATR făcea o singură cursă pe lună, iar media curselor la stewardese era de 5-6 pe săptămână! Dar ce să spunem noi despre piloții unei nații care și-au trădat și chiar ucis toți proprii lideri de la Burebista încoace, în fața acestor adevărați piloți de la SAS? Dear SAS colleagues, ALL MY RESPECT FOR YOU!”, a spus pilotul Cezar Osiceanu.

