Grecia a bătut toate recordurile din turism în 2023. 35 de milioane de turiști

Veniturile Greciei din turism au înregistrat un nou record în primele şapte luni din 2023, conform datelor oficiale, în timp ce există o cerere solidă pentru călătorii în perioada toamnei, inclusiv în noiembrie, informează publicaţia Ekathimerini, conform Agerpres.



Datele sprijină estimările că pe ansamblul acestui an vor fi aproximativ 35 milioane de vizitatori străini, iar veniturile din turism vor depăşi 20 de miliarde de euro, depăşind precedentul nivel record, de 18,17 miliarde de euro, stabilit în 2019.



Conform datelor publicate de Banca Centrală a Greciei, în primele şapte luni din acest an veniturile din turism au urcat cu 13,21%, la 10,321 miliarde de euro, faţă de 9,116 miliarde de euro în perioada similară din 2019, ultimul an înaintea pandemiei.



Cererea solidă pentru vacanţe în perioada toamnei, din ţări ca Germania şi Marea Britanie, au reprezentat motivul pentru care TUI AG, cea mai mare agenţie de turism din Europa, şi-a extins activitatea în statul elen până în noiembrie, adăugând peste 30.000 de locuri la cursele aeriene din Marea Britanie spre Grecia şi Turcia.



Conform unui studiu publicat recent, Banca Centrală a Greciei estimează în acest an venituri din turism de 21 miliarde de euro, un avans de 15,6% faţă de 2019 (când s-au realizat venituri de 18,17 miliarde de euro) şi de 19,1% comparativ cu 2022 (când s-au realizat venituri de 17,63 miliarde de euro). Preţurile mai ridicate din acest an au compensat uşor declin al numărului nopţilor petrecute în unităţile de cazare turistică.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News