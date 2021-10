Gina Pistol s-a mutat, cu tot cu copil. Care e motivul și cu ce probleme se confruntă: Nu mai rezist, îmi vine să-mi plâng de milă

Gina Pistol și Smiley trăiesc cele mai frumoase momente din viața lor. După ce au devenit părinți la începutul anului 2021, acum au decis să-și termine de renovat casa.

Fosta prezentatoare de la "Chefi la cuțite" își ține fanii la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața ei, așa că ieri, pe rețelele de socializare, a anunțat că s-a mutat de acasă, într-un apartament, alături de fiica ei, Josephine Ana, și de pisică.

"E atât de aiurea să te muți pe vremea asta cu tot cu copil, cu pisică, de la casă într-un apartament micuț. Practic mi-am luat doar câteva lucruri la mine. Vă dați seama, ce să nu-i iei copilului? Că practic te gândești că ai nevoie de tot. Sperăm să le terminăm cât mai repede, să ne întoarcem la casă, că sunt pereții atât de subțiri la bloc, nici apă nu pot să beau noaptea după ce a adoarme fii-mea, că se aude tot", a mărturisit Gina Pistol pe Instagram.

Gina Pistol, probleme de sănătate

Vedeta le-a spus urmăritorilor că nu mai are deloc energie și nici chef de nimic. Ea mai iese din când în când la cumpărături și să verifice lucrările de casă, după ce au angajat o firmă care se se ocupe de tot.

"Eu de la o vreme sunt fără energie, nu numai fizic, ci și psihic. Am așa o stare de „chefless”. Abia mă trezesc noaptea, de foarte multe de ori, de altfel, să o hrănesc pe fiică-mea. Abia ies din casă să mă duc să cumpăr ce mai e nevoie sau să ma duc la casă să văd cum sunt lucrările.”, a mai povestit.

Mai mult, prezentatoarea TV a dezvăluit și că nu se simte foarte bine și le-a cerut urmăritorilor ei ajutorul. Gina Pistol vrea să știe remedii pentru durerea de cap pentru problema pe care o are.

"Ideea este că nu știu ce să fac ca să am o altă stare. Nici vremea de afară nu mă ajută. Mă mai lupt și cu o durere de cap de ceva vreme. Am durerea de cap pentru că nu dorm într-o poziție bună, am probleme cu cervicala și de acolo mi se trage tot. Dacă ați folosit sau folosiți vreo pernă care ajută problema asta, recomandați-mi, vă rog! Nu mai rezist cu durerea asta de cap, mă doare în valuri. Am momente când nu mă doare, dar și când vine valul de durere îmi vine să-mi plâng de milă. Abia aștept să vină primăvara", a continuat ea.

Gina Pistol, despre întoarcerea la "Asia Express". Smiley, reacție: Nu știu, mai vedem!

Pandemia de COVID-19 și blocajul din zona artistică i-a mutat pe artiști în mediul online și mulți dintre ei și-au deschis emisiuni pe Youtube. Printre vedete se află și Smiley, care și-a deschis propria emisiune intitulată "8, 8 si ceva, FIX, cu Smiley".

În urmă cu câteva săptămâni, cântărețul a difuzat un nou episod din emisiunea sa online. De data aceasta, invitată a fost chiar Gina Pistol, care a fost nevoită să răspundă mai multor întrebări și să dea din casă.

Printre toate întrebările, una a atras atenția tuturor.

Mai exact, una dintre întrebări a fost legată de întoarcerea prezentatoarei în cadrul emisiunii ”Asia Express”.

Vă reamintim că Gina Pistol a renunțat la Asia Express și la Chefi la Cuțite, însărcinată fiind. Acum, la șase luni de când a născut-o pe Josephine Ana, vedeta ar vrea să se întoarcă pe micile ecrane.

Smiley: Te-ai mai întoarce la Asia Express?

Gina Pistol: Mă mai lași?

Smiley: Nu știu, mai vedem, mai negociem!

"Tu, pentru mine, erai Smiley şi atât"

"Când te-am observat eu pe tine, când te-am văzut "altfel". Că tu, pentru mine, erai Smiley şi atât. Un băiat simpatic, îmi plăcea muzica ta şi ţin minte că, în urmă cu câţiva ani, eram la un eveniment şi urma să cânţi tu, eu eram singură şi cred că şi tu erai singur atunci. Eu nu observ băieţii/bărbaţii care sunt într-o relaţie, pentru mine nu există. Dar atunci parcă erai singur.

Erai pe scenă şi cântai ”Love is for free” şi chiar mă uitam la tine aşa şi zic "Chiar e drăguţ băiatul ăsta". Şi, pe urmă, tot te mai vedeam… ştii că veneam la „Vocea României”. Sunt consumatoare de muzică bună şi îmi plăcea foarte mult, veneam în public şi mă uitam aşa la tine", a mai spus Gina în cadrul aceleiași emisiuni.