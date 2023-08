Gigi Becali s-a supărat că Arena Naţională e folosită pentru concerte, Nicuşor Dan îi răspunde. "Mai aud şi eu câteva, dar nu mi-am dat seama că sunt săptămânale"

"Dacă ăla e tralalache și bagă concerte pe Arena Națională cât sunt meciuri... Nu există așa ceva în Europa. Apoi nu mai poți să joci fotbal. Că lui tralalache îi plac concertele. Vai de capul lui, săracul, trebuie să ne rugăm pentru el. Și noi suntem nebuni. Dacă îi vezi fața, de ce îl mai votezi?! Are păr de tralalache, de ce îl mai votezi? Și noi suntem tralalache, că îl votăm", a declarat Gigi Becali recent.

Nicuşor Dan, răspuns pentru Becali: Relaţia cu FCSB e una corectă

"Sunt atât de multe lucruri de făcut în orașul ăsta... Mai aud și eu câteva, dar nu mi-am dat seama că sunt săptămânale (n.r. jignirile la adresa sa). E dreptul la opinie!

Dincolo de aceste declarații, relația noastră cu FCSB a fost una corectă. Din momentul în care am reglat cu datoriile și am agreat să se plătească înainte, relația este una foarte corectă cu clubul.

Stadionul e făcut din bugetul local, iar bugetul local e plătit de oameni cu taxe și impozite. Oameni care iubesc fotbalul și oameni care iubesc concertele. Trebuie să-i mulțumim pe toți. E complicat ca Arena Națională să producă!

Un stadion este o construcție, iar o construcție are nevoie de întreținere. Un stadion are instalații, care au nevoie de lucrări de întreținere. Este complicat și d-asta e important să avem evenimente. Gazonul necesită lucrări zilnice, cu instalații de aer și de lumină. De aceea Arena nu e rentabilă și e nevoie de cât mai multe evenimente ca s-o rentabilizăm.

Am ajuns că avem de la încasări de un milion, un milion și jumătate pe an, la încasări de cinci, șase milioane de lei, pe an. Există tarife și suntem deschiși să folosim Arena Națională cât mai mult, pentru că e păcat de ea. E o investiție serioasă făcută acum 12 ani”, a declarat Nicușor Dan pentru GSP.RO.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News