Gigi Becali, după ce a fost reabilitat în trei dosare penale: Am fost băgat la pușcărie la mișto, la vrăjeală. Invidioși pe dragoste!

"Vă dați seama, infractorul a rămas curat. A ajuns infractorul curat. (...) Nu am ajuns în situația asta neapărat din cauza vocii mele. Invidia față de mine, răutatea, dușmănia, faptul că o uite, vezi, orice om dacă era reabilitat nici nu țineau cont, iar dacă e Gigi Becali reabilitat m-au sunat imediat toate televiziunile. Invidia, au ajuns să fie invidioși pe dragoste. Au ajuns geloși și invidioși și pe dragoste. De ce te iubesc românii, de ce te iubesc oamenii. Facem un dosar penal. M-ați înțeles? Am fost audiat la reabilitare, nu azi, data trecută și mi-a zis: "Domnul Becali, care e situația?" și le-am zis: "Păi uite ce, m-am învățat minte. Eu dacă îmi fură cineva mașina, le dau eu cheia să mă lase în pace, să nu cumva să fac eu pușcărie că mi-au furat ei mașina".

La a doua condamnare m-au acuzat că am negociat că am vrut să mă îmbogățesc. Nu, că de azi înainte voi negocia să pierd eu bani. Și a treia, dacă este corupție în fotbal și o echipă vrea să dea meciul altei echipe, nu mă mai bag. Că eu voiam atunci să descurajez corupția. Deci eu am fost băgat la pușcărie așa, la vrăjeală, la mișto, ca dovadă că eu am fost achitat de trei judecători în toate 3 dosarele și după aia încă m-au achitat. Deci eu 5 judecători m-au achitat, iar 3 m-au condamnat și m-am dus la pușcărie.", a declarat Gigi Becali într-o intervenție telefonică la RealitateaPlus.

