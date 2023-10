Gigi Becali anunţă schimbări în primul XI al lui FCSB. Jucătorul care înseamnă "viteză. Nu va mai începe pe bancă"

"Greșeala mea a fost cu Lixandru, nu poate să joace acolo. Am încercat. Noi trebuie să facem experimente, să găsim formula ideală. Lixandru nu va mai juca acolo, la mijloc.

Am mai văzut ceva. O altă greșeală a fost că a jucat Compagno din primul minut. Dar nu am greșit eu, ci ei. Ne consultăm și mi s-a zis că e în mare formă și am zis să joace cu el.

Băluță e un câștig, poate zice lumea ce vrea. El înseamnă viteză, joc în viteză. Pe Băluță nu îl mai vedeți pe bancă. Deci, Lixandru nu va mai fi inter, iar Băluță nu va fi rezervă.

Dacă jucam de la început cu Băluță și Ovidiu Popescu dădeam 3 sau 4 goluri până la pauză. Lixandru nu a contribuit deloc. De Băluță îmi place și centru, dar și în bandă. Acolo face și faza defensivă. Când nu e el, se fac incursiuni pe acolo. Roti nu prea se apără. Băluță e foarte bun. Se vede când intră în teren. Fotbalul trebuie jucat în viteză", a declarat Gigi Becali, citat de Digisport.

Meciul a fost unul alert, cu acţiuni la ambele porţi.



FCSB a avut o posesie superioară şi şi-a creat mai multe ocazii de gol, având şi o bară, prin Alexandru Băluţă (90+5). Au mai fost aproape de gol David Miculescu (82, 89) şi Ovidiu Popescu (87).



La FCSB a debutat cu acest prilej Dorin Rotariu, care a fost schimbat la pauză.



Acesta este primul meci în care FCSB nu marchează în acest sezon.



FCSB are două meciuri consecutive această fără victorie - egaluri cu U Cluj şi Volutari.



FC Voluntari a ajuns la nouă etape consecutive fără victorie, patru egaluri şi cinci înfrângeri. Ultimele trei meciuri ale ilfovenilor s-au încheiat cu 0-0, scrie Agerpres.

