Gheboasă, personajul zilei de la UNTOLD 2023, video care îi va enerva pe criticii lui: Mulțumesc, Doamne!

După UNTOLD, Gheboasă a făcut show total și la Vlad Arena, la Costinești. Acolo a urcat pe scenă cu el și un mic fan, un copil de vreo zece ani, care părea că știe versurile „idolului” său și dansa fericit. La final, puștiul îl îmbrățișează pe Gheboasă.

„Iubesc toți oamenii, mulțumesc pentru tot ce trăiesc!”, a scris Gheboasă în descrierea clipului postat pe Tik Tok.

VEZI ȘI: Controversă la Untold pe versurile cunoscutului Gheboasă. Expert antidrog: Aceștia sunt idolii copiilor noștri / video - https://www.dcnews.ro/delir-la-untold-pe-versuri-obscene-si-discriminatorii-gheboasa-derapaj-grav-expert-antidrog-acestia-sunt-idolii-copiilor-nostri-video_925283.html

VEZI ȘI: Replică după scandalul cu Gheboasă de la Untold. Oamenii care ascultă „Cu scândura de la pat / Leano, eu am să te bat” ne recomandă să ne protejăm copiii de trapperi - https://www.dcnews.ro/replica-dupa-scandalul-cu-gheboasa-de-la-untold-oamenii-care-asculta-cu-scandura-de-la-pat-leano-eu-am-sa-te-bat-ne-recomanda-sa-ne-protejam-copiii-de-trapperi_925336.html

„Iubesc copiii, iubesc ceea ce fac, iar răsplata este pe măsură. Mulțumesc, Doamne!”, a mai scris trapperul și pe Instagram.

Peste 110.000 de fani au fost, sâmbătă, în a treia zi a festivalului UNTOLD, printre artiştii care au evoluat pe scena principală de pe Cluj-Arena fiind şi DJ-ul numărul 1 al lumii, olandezul Martin Garrix, informează duminică organizatorii.

„Mainstage-ul UNTOLD şi-a deschis porţile pentru cea de-a treia zi de festival, pentru live act-uri în premieră dar şi pentru DJ set-uri în exclusivitate. DJ-ul numărul 1 al lumii, Martin Garrix, a generat o euforie uriaşă pe Cluj-Arena. Set-ul live al olandezului a fost energie pură de la prima până la ultima măsură. Cu versiuni remix, realizate special pentru show-ul de le UNTOLD, sau cu producţii noi lansate, Garrix le-a mulţumit fanilor din România. Cu o pasiunea extraordinară pentru muzică şi recunoştinţă pentru fanii care-i sunt alături de fiecare dată, Garrix a electrizat atmosfera din mainstage-ul UNTOLD. Cu un set în care a inclus 'In The Name Of Love', 'Higher Ground', 'Animals', 'Huricane' sau imnul de festival 'High On Life', Garrix a generat un spectacol vizual total. A fost un moment care a transformat Cluj Arena într-un univers unic", se menţionează în informarea transmisă de organizatori.

Duminică, în ultima zi a ediţiei din acest an a festivalului, sunt headlineri doi dintre cei mai mari DJ ai lumii, francezul David Guetta şi Armin van Buuren sunt headlinerii zilei de duminică. De asemenea, în această seară, mainstage-ul UNTOLD va fi deschis de Almud, urmat de Vama, FERG, Years & Years, Fedde Le Grand.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News