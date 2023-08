Replică după scandalul cu Gheboasă de la Untold. Oamenii care ascultă „Cu scândura de la pat / Leano, eu am să te bat” ne recomandă să ne protejăm copiii de trapperi

Au fost făcut drogați, au fost trași la răspundere părinții lor, au fost umiliți, postați pe Internet, arătați cu degetul ca și când ar fi făcut cea mai mare tâmpenie din viața lor și așa mai departe.

Versurile lui Gheboasă poate nu sunt de cea mai înaltă factură, dar oamenii care își dau ochii peste cap uită de folclorul românesc care nici el nu stă prea bine la capitolul versuri. Ne dăm de ceasul morții când auzim ce scoate pe gură Gheboasă și spunem că influențează negativ o generație, dar ne facem că uităm de petrecerile cu muzică populară de prin anii 1990-2000 când, vorba cântecului, „Așa beau oamenii buni / Așa beau oamenii buni / De sâmbătă până luni / De sâmbătă până luni”.

Sau era chiar recomandat să stai beat de sâmbătă până vineri, „că așa-s oamenii tineri”: „Așa beau oamenii tineri / Așa beau oamenii tineri / De sâmbăta până vineri / De sâmbătă până vineri”

Frații Petreuș:

Ionel Tudorache, fiul violonistului Aurel Tudorache, acordeonistul secund al Romicăi Puceanu, este astăzi cel mai apreciat artist de muzică lăutărească, dar și versurile sale sunt controversate:

„Tac, pac, stai că trag,



Pân’ la ziua praf te fac,



Șapte am, șapte le trag,



Leano, praf am să te fac.

Să-ți arăt că te iubesc,



Leano, te cotonogesc,



Cu scândura de la pat,



Leano, eu am să te bat”.

Viorica și Ioniță de la Clejani au și ei versuri mai speciale, cum ar fi:

„Of, of...

Când vezi una mai frumoasă,

Ți se bate câte-o coastă,

Te mai treci pe la mustață,

Stă suflețelul să-ți iasă.

Cum îi face s-o aduci

La patu-n care te culci?

Să te joci cu țâțili, mă,

Ca cu gutuițili, of...

Să iei sfârc de țâță-n gură,

Să-l trosnești ca pe-o alună,

Sfârcu' țâții... roșior, măi,

Să-ți fie drag și să mori, măi,

Le, le, le, le și iar le, le.

Of, of,

Te întrebă muierea ta, măi,

Mai ai alta decât ea, măi?

Tu îi spui numai pe ea, măi,

Și nu-ți crede minciuna, of!

Și-ți dă crucea ca să juri,

Tu jurai dar nu prea-prea, măi,

Că știai că este așa, măi,

Că ți-a plăcut dragostea, of,

Că ți-a plăcut dragostea

Cu muierea altuia, of!

Protopopu' of , că e pop',

Protopopu' dă e pop'

Are și el șapte-opt,

Ale, le, le, le și-a mea lele.

Of, of...

Femeia care-i frumoasă

Dumnezeu s-o miluiască,

Unde-i pui mâna te lasă,

Unde nu știi mai te-nvață.

Îi pui mâna pă la șale,

Ea te-nvață mai la vale,

Pâna-oi da de-o carne moale,

Bună dă facut sarmale.

Când oi muri și te-oi duce,

Să te-ngroape unde-oi zice:

La pieptu' cu doua țâțe,

La pieptu' cu doua țâțe,

Acolo-i dragostea dulce,

Le, le, le, le și iar le, le”.

Maria Lătărețu, supranumită deseori Privighetoarea Gorjului, probabil dacă ar fi cântat astăzi pe scena Untold, după versurile: „Mai ții minte, măi dragă Mărie / Când nu erau struguri copți la vie / Și tu erai mică Măriuță / Nu știai să dai neichii guriță”, ar fi fost acuzată, cine știe... că încurajează relațiile de pedofilie.

„Când era cicoarea îmbobocită

Tu erai mică și îmbrobodită,

Aveai băsmăluță roșioară,

Miroseai a flori de primăvară,

Aveai băsmăluță roșioară,

Miroseai a flori de primăvară.

Ți-am luat băsmăluța uite așa,

Să vad cum îți șade fără ea,

Și ți-am lăsat coadele pe spate

Să te cunosc, fată, de departe,

Și ți-am lăsat coadele pe spate

Să te cunosc, fată, de departe. Să nu crezi, neicuță, c-am uitat

Că erai frumos și erai 'nalt,

Și m-ai dus la apă la Gilort,

Da' eu nu știam, neică, să-not,

Aveam cămășuță cu albiță,

Nu știam să-ți dau ție guriță”.

Iar astăzi, în 2023, vine Gheboasă și ne oripilăm de ce versuri are. Sau, nu săriți că le-am zis versuri, texte:

„Dă-i ți#anca, dă-i țiganca, dă-i ți#anca, ah



Rupe banca, rupe banca, rupe banca, ah



Dă-i ți#anca, dă-i țiganca, dă-i ți#anca, ah



Rupe banca, rupe banca, rupe banca, ah

Ooo, ce ți#ancă frumoasă



Cum dă din g#oază



Filme de groază



Ooo, ce ți#ancă frumoasă”.

Fiecare om are dreptul să asculte ce vrea. Nimeni nu este definit de muzica pe care o ascultă. Doar trăim, să nu uităm, în țara în care nimeni n-ascultă manele și toată lumea se uită la Discovery. Desigur, doar declarativ. Trendingul de pe Youtube ne contrazice mereu când ne dăm culți și spunem că ascultăm doar muzică clasică.

Iar văicăreala cu „vai, ce se va alege de generația asta” nu are niciun sens. UNTOLD și alte festivaluri ocupă timpul unui adolescent doar câteva zile pe an, în schimb, școala ocupă câteva luni pe an. Gheboasă n-are datoria să educe adolescenții. El este doar un trapper și îl ascultă cine vrea. Și îl ascultă milioane de adolescenți care, la fel bine, au note bune la școală.

Jos labele de pe Gheboasă și de pe adolescenții care ascultă trapperi! Nu-s nici drogați, nici proști. Iar cei care s-au oripilat de versurile lui Gheboasă poate preferă să se delecteze, de ce nu, cu versurile de pe timpuri: „Să-ți arăt că te iubesc / Leano, te cotonogesc / Cu scândura de la pat / Leano, eu am să te bat”.

Măcar să nu mai fim ipocriți. Ajută mult la igiena socială.

