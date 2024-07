Context

O petiție inițiată de FEPAL - Federația părinților și aparținătorilor legali din România, care a strâns aproape 20.000 de semnături, prin care petenții solicitau Ministerului Educației să "desecretizeze" lucrările elevilor care depun contestații și să permită acestora să vadă notele acordate de către cei 2 corectori și-a primit răspunsul: poate la anul!

Ministerul Educației a explicat că vizualizarea lucrărilor înainte de contestații nu este posibilă în acest moment, deoarece ar necesita modificări ale cadrului legal aplicabil examenelor din anul școlar 2023-2024 și dezvoltarea unei aplicații informatice adecvate:

„Vizualizarea lucrărilor înainte de etapa de depunere a contestațiilor ar presupune modificarea legislației aplicabile, proceduri specifice/revizuite dedicate colectării adreselor de mail, transmiterii securizate a lucrărilor, personal instruit și cu atribuții specifice pe această zonă etc, precum și dezvoltarea aplicației informatice care să asigure transmiterea în condiții de siguranță a lucrărilor (...).

În acest context, având în vedere că propunerile dumneavoastră necesită atât modificarea cadrului legal aplicabil examenelor din anul școlar 2023-2024, cât și dezvoltarea aplicației informatice, apreciem că ele nu se pot aplica pentru examenele din acest an”, a transmis Ministerul Educației.

A face sau a nu face contestație?

M-am aflat în aceeași situație. Nota la Limba și literatura română de la bacalaureat: 9,85. Telefoane peste telefoane: fă contestație. Miza? Dacă nota mea la Limba și literatura română se modifica în 10, ați ghicit... aș fi fost beneficiara unei medii de 10 la bacalaureat.

Atunci am ales să nu depun contestație, sfătuită de o profesoară: "Și dacă-ți scade? Atunci ce faci?"

Motivul pentru care am crezut că cele 15 sutimi mi-au fost scăzute era simplu: scriu urât. Sigur, cunosc și medici: nu scriu chiar atât de urât. Însă nu voi afla niciodată motivul real pentru care nu am luat punctajul integral, pentru că nu știu nici măcar ce note au acordat cei doi corectori și cum s-a făcut media.

"Și care e problema?"

Textul de lege este extrem de deficitar. Să dăm citire unui alineat dintr-un articol din OM nr. 6.155 din 31 august 2023 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2023-2024:

"Articolul 12 (1) Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. În cazul candidatului minor, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestuia".

Carevasăzică, semnezi o declarație prin care "menționezi" că iei cunoștință de faptul că, în cazul în care depui contestație (iar printr-o conjuncție a astrelor ai luat o notă mai mare decât meritai), această notă poate scădea. Și toate astea "în orb"!

Nu-ți vezi lucrarea nici măcar pentru o secundă înaintea depunerii contestației, pentru că acest lucru "ar presupune modificarea legislației aplicabile, proceduri specifice/revizuite dedicate colectării adreselor de mail, transmiterii securizate a lucrărilor etc.", adică lucruri perfect realizabile în epoca noastră.

Să mai vedem un articol din minunatul (și, în opinia mea, nelegalul) ordin de ministru care întărește cuvintele de mai sus:

"Articolul 15 (1) Candidatul major și părinții/reprezentanții legali ai candidatului minor poate/pot solicita comisiei județene/ Comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale vizualizarea lucrării/lucrărilor propriului copil numai după afișarea rezultatelor finale, după etapa de soluționare a contestațiilor. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal (...)".

Părinții sunt, pe bună dreptate, revoltați

Redau doar câteva comentarii ale unor părinți nemulțumiți de modul în care au fost tratați elevii la examenele de bacalaureat sau evaluare națională:

1. "Bună ziua, dragi colegi!

Sper să găsesc la voi un motiv întemeiat care să mă facă să merg mai departe sau să renunț la ceea ce mi-am propus.

Mă bate gândul să întreprind un demers judiciar în legătură cu modalitatea de afișare a notelor și, în special, de contestare a acestora, la evaluarea națională, în condițiile în care nu poți vizualiza nici lucrarea, nici notele acordate de cei doi evaluatori, ci doar notele finale.

Așa cum, poate, știți sau nu, contestația se face cu “ochii închiși”, ca la 6/49, fără să ai posibilitatea reală să decizi dacă merită sau nu! În schimb, ți se solicită “asumarea”, sub semnătură, a unei note mai mici cu consecințele de rigoare, care se revarsă asupra copilului!

Prejudiciul este unul evident, “asumat” obligatoriu prin semnătură și plătit în final, culmea, tot de cel prejudiciat, copilul!

Mie îmi sună a fi un abuz grosolan și o încălcare flagrantă a dreptului copilului dar și al părintelui de a contesta în mod real și asumat lucrarea respectivă, mai ales că vorbim despre minori, care nu au reprezentarea exactă a faptelor lor și evident, nu pot decide singuri.

Voi ce părere aveți? A făcut cineva vreun demers în acest sens?

M-ar ajuta foarte mult părerea voastră și orice sfat pe care mi-l dați, îl voi primi cu mulțumiri anticipate!

PS penaliștilor: dacă pot face această paralelă: parcă nici infractorilor nu li se îngreunează situația într-o cale de atac, copiii de ce nu ar beneficia de acest drept?!"

2. "Bună. Eu am un client. Am solicitat să vadă lucrarea înainte, s-a respins. Am făcut contestație cu mențiunea că nu suntem de acord cu scăderea notei. Dacă scade nota, cel mai probabil mergem în instanță. PS: dpdmdv metodologia acestui examen e ilegală, ca de altfel tot acest examen".

3. "Penalistul vă spune că are fini și am trecut deja de două ori prin circoteca contestațiilor, unul dintre ei are mamă jurist, altul, mamă avocat. Cu groază ne-am gândit de fiecare dată dacă nu cumva facem mai rău. Copiii de altfel, fff buni!

Este o MIZERIE acest examen național, cu niște reguli care se schimbă din mers, de ne-au căpiat și pe noi, și pe copii.

Eu cred că trebuie să prindă un an cu mulți copii de avocați, să dea cineva cu ei de pământ!"

4. "Nu știu despre niciun demers serios, dar știu că anul ăsta a fost jale! Mai rău ca niciodată".

Care-i faza cu tratamentul condamnaților, deci?

În loc de concluzie, vă las o temă de gândire. E un principiu numit în dreptul penal „non reformatio in pejus”. Noi l-am tradus ca "neînrăutăţirea situaţiei în propria cale de atac".

"Neagravarea situaţiei în propriul apel (articolul 418 din Codul de procedură penală)

(1) Instanţa de apel, soluţionând cauza, nu poate crea o situaţie mai grea pentru cel care a declarat apel.

(2) De asemenea, în apelul declarat de procuror în favoarea unei părţi, instanţa de apel nu poate agrava situaţia acesteia".

