Germania nu vede o prioritate în livrarea de avioane Ucrainei: Doar atunci putem discuta de următorii paşi

Ministrul german al Apărării Boris Pistorius a declarat marţi că livrarea de avioane de luptă Ucrainei nu este o prioritate în acest moment, precizând că acest aspect va fi discutat cu siguranţă, relatează Reuters.



Securizarea spaţiului aerian al Ucrainei este prioritatea, a declarat el la canalul de televiziune german ARD.



"Doar atunci când cerul de deasupra Ucrainei va fi sigur în următoarele trei, patru luni, atunci se poate vorbi de următorii paşi", a afirmat, de asemenea, ministrul german.



Problema livrării de avioane de luptă Ucrainei nu e acum cea mai urgentă, deşi e o discuţie care se poartă între aliaţi, urgent e să se livreze ce s-a promis deja, precum vehicule blindate şi tancuri, a declarat marţi dimineaţă secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.



Jens Stoltenberg a oferit acest răspuns când a fost întrebat înainte de o reuniune a Grupului de contact pentru Ucraina dacă pregăteşte o decizie unanimă a NATO privind livrarea de avioane de luptă Ucrainei, după cum a solicitat premierul polonez Mateusz Morawiecki la reuniunea Consiliului European de săptămâna trecută, scrie Agerpres.

SUA a dat comandă de obuze pentru Ucraina

Statele Unite au anunţat marţi că au semnat un contract de arme în valoare de peste jumătate de miliard de dolari pentru obuze de 155 mm care urmează să fie livrate Ucrainei, relatează AFP.



Comenzile, făcute de Pentagon la sfârşitul lunii ianuarie companiilor Northrop Grumman şi Global, au valoarea de 552 de milioane de dolari. Primele livrări sunt aşteptate în luna martie.



Anunţul Washingtonului survine într-un moment în care temerile cresc cu privire la o epuizare a stocurilor de arme în ţările occidentale şi în special în Statele Unite, care în ultimul an şi-au intensificat retragerile din stocurile existente pentru a ajuta armata ucraineană să lupte împotriva invazei ruse.



Această comandă are la bază o altă abordare: armele livrate Ucrainei sunt produse direct pentru această ţară, pe un buget american.



Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat luni că Ucraina foloseşte mai multe muniţii decât ar putea produce Alianţa. "Acest lucru ne epuizează stocurile şi pune sub presiune industriile noastre de apărare" a spus el.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News