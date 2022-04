Germania, în pericol de recensiune dacă livrările de gaze ruseşti ar fi oprite. Avertismentul economiștilor

Avertisment crunt pentru Germania. Principalele institute economice din țară şi-au revizuit, miercuri, estimările privind ritmul de creştere înregistrat în acest an de cea mai mare economie a Europei, din cauza impactului războiului din Ucraina, avertizând că o oprire imediată a livrărilor de gaze naturale ruseşti ar provoca o recesiune în 2023, transmite Agerpres, citând Reuters.



Conform noilor estimări revizuite publicate miercuri de cele cinci institute economice, Ifo (München), DIW (Berlin), IfW, IWH (Halle) şi RWI (Essen), Produsul Intern Brut al Germaniei ar urma să crească în acest an cu 2,7%, faţă de un avans de 4,8% prognozat anterior, pentru ca în 2023 să avanseze cu 3,1%. Aceste cifre sunt prevăzute în scenariul de bază elaborat de institutele economice.



Însă institutele economice a dat publicităţii şi un scenariu negativ, în care ar exista o întrerupere bruscă a livrărilor de energie din Rusia, situaţie în care economia Germaniei ar înregistra un avans de 1,9% în acest an şi o contracţie de 2,2% în 2023. Potrivit estimărilor institutelor, în situaţia îngheţării livrărilor de gaze, pierderile economice cumulate pentru 2022 şi 2023 ar putea să se ridice la aproximativ 220 miliarde de euro, echivalentul a peste 6,5% din producţia economică.

"Economia germană ar trece printr-o gravă recesiune"





"Dacă livrările de gaze vor fi stopate, economia germană ar trece printr-o gravă recesiune", susţine Stefan Kooths, vicepreşedinte la Institutul pentru Economie Mondială de la Kiel.



Un eventual embargou asupra importurilor de gaze ruseşti este discutat în prezent de statele membre UE, însă Berlinul este unul dintre principalii oponenţi ai unei opriri imediate a importurilor, estimând că asta va afecta pacea economică şi socială în ţară. Germania, care înainte de război depindea de Rusia pentru 55% din necesarul său de gaze naturale, estimează că nu va putea renunţa la gazele ruseşti înainte de mijlocul anului 2024, iar la finele lunii martie a activat prima fază a planului de urgenţă destinat să garanteze aprovizionarea cu gaze naturale în contextul în care există ameninţarea opririi livrărilor ruseşti.

Inflația ar putea ajunge până la 7,3% în Germania





Consecinţele războiului din Ucraina au determinat institutele economice să îşi revizuiască şi estimările de inflaţie, până la 6,1% în acest an, şi chiar la 7,3% în cazul în care vor fi oprite livrările de gaze ruseşti, ceea ce ar reprezenta "cea mai ridicată valoare de la fondarea Republicii federale". Pentru 2023, rata inflaţiei ar urma să fie una de 5% fără livrările de gaze ruseşti şi de 2,8% dacă livrările vor fi menţinute.



Estimările institutelor economice vor fi incluse în prognozele de creştere ale Guvernului de la Berlin, care vor fi date publicităţii la finele acestei luni.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News