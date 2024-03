Georgiana Ioniță Toader, redactor-șef la Spectacola: Am fost diagnosticată cu diabet gestațional și risc de trombofilie. Vestea a venit cu multă anxietate

Pe data de 29 decembrie 2023, colega noastră Georgiana Ioniță Toader, redactor-șef Spectacola, a adus pe lume o fetiță minunată pe nume Amalia Ioana. Acum, la trei luni de la nașterea micuței, Georgiana Ioniță Toader a împărtășit experiența sa de proaspătă mămică.

Spectacola: Cum te simți acum, după aproape trei luni de când devenit mămică?

Georgiana Ioniță Toader: Încă mă acomodez cu noua viață. În fiecare zi descopăr ceva nou, la Amalia, dar și la mine. Și mamele se nasc odată cu bebelușii. Sunt multe provocări, dar și mai multe momente frumoase. Dacă ar fi să descriu această perioadă, aș folosi cuvântul "firesc". E atât de complex, miraculos și simplu modul în care se întâlnesc natura și divinitatea.

Spectacola: Poți să împărtășești cu noi experiența ta în timpul nașterii? Care au fost cele mai memorabile și emoționante momente pentru tine?

Georgiana Ioniță Toader: Aș puncta și ultima perioadă a sarcinii. Am născut prin cezariană, deși îmi doream foarte mult să nasc natural, nu s-a putut. Am fost diagnosticată cu diabet gestațional și risc de trombofilie, astfel că am avut indicație să nasc prin cezariană. Vestea asta a venit cu multă anxietate pentru mine. Începusem să am temeri legate de alăptare, lucru pe care mi-l doream enorm.

Din fericire, totul a decurs bine și am reușit sa alăptez exclusiv, încă din primele zile. A contat enorm susținerea pe care am avut-o din spital. Am născut la spitalul CF2. La câteva ore de la naștere, deși eu încă nu mă puteam ridica din pat, asistentele aduceau bebelușa în salon din 3 în 3 ore pentru o alăpta. Punctez acest lucru pentru că alăptarea are o rată foarte mică în România, în mare, din cauza lipsei de informare și din cauza lipsei de suport din spitale, indiferent că vorbim de spital privat sau de stat, de naștere naturală sau cezariană.

Primele zile sunt extrem de importante, astfel că o proaspătă mămică are nevoie de mult sprijin și, cel mai important, să aibă bebelușul lângă ea.

Vedeți continuarea aici:

https://www.spectacola.ro/georgiana-ionita-toader-redactor-sef-la-spectacola-primul-interviu-dupa-ce-a-devenit-mamica-de-fetita_37618.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News