Nu e niciun dubiu în faptul că pandemia de Covid a afectat mai toate domeniile de activitate, inclusiv Teatrul. După o lungă perioadă în care cortina a stat trasă şi pluşul de pe locurile din sală s-a umplut de praf, scena şi-a reluat respiraţiile. Însă pe plămânul actorului a rămas o pată. Sunt sechele care încă "dor" în zona spaţiilor de reprezentare, problemă veche, nu doar din 2020. Actorul George Costin spune că nu s-au mai construit spaţii de noi pentru reprezentaţii artistice de aproximativ 30 de ani.

"Filmul nu s-a rupt, ci a fost întrerupt o perioadă. Pandemia a întrerupt filmul tuturor. De atunci, lucrurile nu şi-au mai revenit la ritmul şi cadenţa obişnuite. Spectacolele de teatru pe care le facem la Centrul Cultural fac parte dintr-un program de cercetare mai amplu a valorilor de breaslă, a rosturilor teatrale, a unui mod aplicat de a face teatru. Nu sunt spectacole care se înscriu aşa... într-o logică de dragul repertoriului, ele au avut un anumit tip de dezvoltare, au inclus un anumit tip de artist care îşi poate dedica un timp consistent în asta. E o muncă de cercetare.

Eu şi echipa de creatori împreună cu care lucrez nu am depins niciodată de un spaţiu. Am încercat mereu să găsim acele spaţii propice creaţiei. Teatrul nu s-a născut într-un spaţiu, teatrul s-a născut în aer liber, pe pietre şi pe lemne, pe butoaie. Teatrul se poate face şi într-o clădire şi-n afara ei, şi pe un acoperiş, oriunde în esenţă! Este, însă, mare nevoie de spaţii de reprezentare. Pentru că una e să gândeşti un proiect experimental într-un spaţiu ca acesta pe care, prin cercetarea noastră, am reuşit să-l punem pe picioare şi alta este nevoia reală a Bucureştiului de a avea spaţii de reprezentare. Este un oraş mare, sunt foarte puţine spaţii şi foarte mici, multe nu sunt funcţionale, altele sunt funcţionale la limita legii, sunt vechi, sunt improprii. Cinematograful Lumina este o necesitate" a spus actorul.

