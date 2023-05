Geoffrey Hinton, „nașul inteligenței artificiale”, demisionează de la Google. Avertismentul său cu privire la inteligența artificială

Geoffrey Hinton a spus pentru BBC că pericolele reprezentate de chatboții inteligenței artificiale sunt „destul de înfricoșătoare”.

„În acest moment, ei nu sunt mai inteligenți decât noi, din câte îmi dau seama. Dar cred că vor fi în curând.”

Hinton a spus că un alt factor important care a contribuit la demisia sa a fost vârsta: „Am 75 de ani, așa că este timpul să mă pensionez”.

Cercetările de pionierat ale lui Geoffrey Hinton în domeniul învățării profunde și al rețelelor neuronale au deschis calea pentru sistemele actuale de inteligență artificială precum ChatGPT.

În acest context, psihologul cognitiv și informaticianul britanic-canadian a declarat că chatbotul ar putea depăși în curând nivelul de informații pe care îl deține un creier uman.

„În acest moment, ceea ce vedem este că lucruri precum GPT-4 eclipsează o persoană în ceea ce privește cantitatea de cunoștințe generale pe care le are și o eclipsează mult. În ceea ce privește raționamentul, nu este la fel de bun, dar deja face raționamente simple. Și având în vedere ritmul de progres, ne așteptăm ca lucrurile să se îmbunătățească destul de repede. Așa că trebuie să ne facem griji pentru asta”, a explicat Geoffrey Hinton.

Într-o declarație pentru New York Times, Hinton s-a referit la „actori răi” care ar încerca să folosească inteligența artificială pentru „lucruri rele”.

Când a fost rugat de BBC să detalieze acest lucru, el a răspuns: „Acesta este doar cel mai rău scenariu, un fel de scenariu de coșmar. Vă puteți imagina, de exemplu, că un actor rău precum președintele rus Vladimir Putin a decis să le ofere roboților capacitatea de a-și crea propriile obiective secundare”.

El a adăugat: „Am ajuns la concluzia că tipul de inteligență pe care îl dezvoltăm este foarte diferit de inteligența pe care o avem. Noi suntem sisteme biologice și acestea sunt sisteme digitale. Și marea diferență este că, în cazul sistemelor digitale, sunt multe copii ale aceluiași set de sarcini, același model al lumii. Și toate aceste copii pot învăța separat, dar își pot împărtăși cunoștințele instantaneu. Așa că este ca și cum ai avea 10.000 de oameni și de fiecare dată când o persoană a învățat ceva, toată lumea știa automat. Și așa pot cunoaște acești roboti de chat mult mai multe decât orice persoană.”

El a subliniat că nu a vrut să critice Google și că gigantul tehnologic a fost „foarte responsabil”.

