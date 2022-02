Directorul Teatrului „Excelsior” din București, Adrian Găzdaru, a anunţat că-şi va căuta în instanţă dreptatea referitor la evaluarea managerilor de teatre din Capitală care s-a făcut de către Direcţia de Cultură.

De asemenea, Adrian Găzdaru a spus că nu știe cât este de vinovată Liliana Maria Toderiuc-Fedorca pentru situația privind „decapitarea teatrelor”, dar poate „execută” anumite ordine venite de mai sus din punct de vedere ierarhic. Nu se știe dacă este așa sau nu din moment ce Liliana Maria Toderiuc-Fedorca nu răspunde la nicio întrebare pe care am adresat-o.

„Nu știu cât este domnia sa de vinovată. Este vinovată însă pentru că pune în aplicare ceea ce, poate, i s-a ordonat. Ne știm de cinci ani, am făcut proiecte împreună, am avut și discuții personale când eram în aceeași echipă, iar acum, dintr-o dată, să mă trezesc că mă atacă în mass-media... când ar fi putut foarte bine să pună mâna pe telefon și să mă sune și să ne întâlnim ca în vremurile de acum patru-cinci ani. Eu sunt un tip foarte onest. Dacă venea și îmi spunea că are nevoie de postul de manager al Teatrului Excelsior, în acel moment, făceam o hârtie și solicitam, din motive personale, suspendarea contractului. Dragoste cu sila nu se poate. Nu putem să facem cultură cu silă, nu putem să facem programe și proiecte. Suntem niște creatori, niște sculptori de suflete, motiv pentru care nu trebuie să fim întrebați ce venituri proprii am adus în anul respectiv. Veniturile proprii nu se contabilizează în bani, ci în performanțe umane, în iubire și respect”, a zis directorul Teatrului „Excelsior” din București, Adrian Găzdaru, într-un interviu pentru DC News.

„Din păcate, mâhnirea mea este că oameni din jurul nostru, din jurul artiştilor, nu ştiu să iubească, nu ştiu să aprecieze şi pun mai presus de toate interesele personale. Aşa cum am văzut, chiar dacă eu am stat liniştit, dar văzând în presa de specialitate ceea ce s-a întâmplat în urmă cu două săptămâni în evaluările făcute de către Primăria Capitalei, Direcţia de Cultură, am văzut că până la urmă este un interes poate personal al Direcţiei de Cultură şi în special al doamnei director Liliana Fedorca în ceea ce priveşte persoana mea. Când vorbesc de persoana mea nu vorbesc de managerul Teatrului Excelsior şi nu cred că este onest din partea domniei sale să lovească prin nişte interviuri în munca unei familii.

Eu întotdeauna am spus – şi puteţi să întrebaţi şi în teatru – le-am spus de la început că suntem o familie şi trebuie să luptăm pentru Teatrul Excelsior. Excelsior este un teatru care, cel puţin de când l-am preluat eu, din 2014, a atins nişte ştachete pe care le-am ridicat. Avem recunoaştere internaţională în Cartea Recordurilor; am avut în 2019-2022 cel mai bun spectacol din România – 'Familia Addams', am avut ‚O noapte furtunoasă’. Este un teatru care îşi păstrează statutul şi care merge în continare pe educare, pe deschiderea sentimentelor şi sufletului. (...)

Nu este vorba despre nota pe care am primit-o, nu contează nota pentru mine, pentru că oamenii din jurul meu ştiu ce am făcut, ştiu ce realizări am, ştiu ce proiecte viitoare am. Doamna director a lovit exact în acele proiecte despre care eu am vorbit cu domnia sa. Am vorbit despre acel spaţiu hulit de la Coresi, unde toate sălile de acolo sunt înţesate de decoruri; acolo voiam să fac o sală dedicată actorilor pensionari, pentru pensionari. (...)

Din păcate, Ministerul Culturii nu poate să tranşeze această dispută şi se pare că la 54 de ani pe care-i am, va trebui să ajung şi eu pentru prima dată în instanţă. Mă voi adresa instanţei. Mă doare sufletul, mi-e foarte greu să fac aşa ceva", a declarat, într-un scurt interviu acordat DC News, Adrian Găzdaru.

