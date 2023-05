Gardienii Galaxiei, vol.3, pe primul loc în box-office

Pelicula Marvel "Guardians of the Galaxy Vol. 3" a ajuns pe primul loc în box-office-ul nord-american, obţinând nu mai puţin de 114 milioane de dolari în primul său weekend de proiecţii, potrivit firmei de specialitate Exhibitor Relations, informează AFP şi Boxofficemojo.com.



Această estimare, deşi mai mică decât suma obţinută în weekend-ul de lansare de o altă producţie Marvel, "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (187 de milioane de dolari), este totuşi "excelentă pentru o continuare Marvel", potrivit analistului David A. Gross.



Filmul, care spune povestea unor mercenari intergalactici, îi are în distribuţie pe Chris Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper şi Vin Diesel.



Pe locul al doilea regăsim "The Super Mario Bros. Movie", bazat pe jocul cu acelaşi nume, în cădere un loc faţă de săptămâna precedentă, cu încasări de 18,6 milioane de dolari.



Locul al treilea este ocupat de filmul de groază "Evil Dead Rise", cu încasări 5,7 milioane de dolari, avându-le în distribuţie pe Lily Sullivan şi pe Alyssa Sutherland în rolurile a două surori care trebuie să se lupte cu o mulţime de creaturi demonice.



Pe locul al patrulea, cu încasări de 3,4 milioane de dolari, figurează "Are You There God? It's Me, Margaret.", o comedie dramatică despre adolescenţă, adaptată după o carte clasică pentru tineri a autoarei Judy Blume.



Potrivit Boxofficemojo.com, locul al cincilea revine peliculei "John Wick: Chapter 4", în care Keanu Reeves îşi reia rolul unui asasin plătit care luptă împotriva unui grup infracţional internaţional, cu încasări de 2,4 milioane de dolari, scrie Agerpres.

