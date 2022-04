Gară plină cu civili, lovită de rachetele rusești. Crimă în masă: Zeci de oameni au murit și sute au fost răniți/ video

Un atac rusesc asupra punctului principal de evacuare pentru mii de oameni care încercau să fugă din regiunile aflate în conflict, din estul Ucrainei, a lăsat în urmă „zeci” de morți și sute de răniți vineri dimineață, potrivit guvernatorului Donețkului.

„Mii de oameni erau în gară în timpul atacului cu rachete, întrucât locuitorii din Donețk sunt evacuați în regiuni mai sigure ale Ucrainei”, a declarat guvernatorul, Pavlo Kirilenko, pe Telegram.

russians hit with an airstrike a crowd of ukrainians evacuating from kramatorsk train station in eastern ukraine. over 30 killedhttps://t.co/ooTJpn0SAF pic.twitter.com/MgrmRWv85f April 8, 2022

Kirilenko a împărtășit o fotografie zguduitoare care arăta un număr de oameni morți și potențial răniți întinși pe pământ, înconjurați de bagaje.

Șeful Căilor Ferate Ucrainene, Alexander Kamishin, a distribuit imagini și videoclipuri suplimentare care se potriveau cu postările lui Kirilenko de la fața locului. El a spus că, în urma bombardamentelor, cel puțin 30 de persoane au murit și peste 100 au fost răniți.

Ukraine says over 30 people civilians killed after an attack on a packed train station Kramatorsk, friday morning pic.twitter.com/xppEa90FDw — Alberto Allen (@albertoallen) April 8, 2022

Oficialii regionali și naționali au cerut civililor să fugă din Donețk și Lugansk, în timp ce se pregăteau pentru extinderea ofensivei ruse în estul Ucrainei, după ce forțele ruse au decis retragerea în zonă.

This is what #Kramatorsk looked like *yesterday* before #Russian Armed Forces deliberately attacked the station packed with refugees looking for a train on which to escape this morning. #Ukraine #UkraineRussiaWar #RussianWarCrimesInUkraine pic.twitter.com/FDQfU1rOmy — Alex Patrushev (@Magnifyingglas_) April 8, 2022

Fotografiile făcute la gara Kramatorsk în ultimele zile au arătat oameni înghesuindu-se pe peroane în timp ce așteptau trenuri care să-i ducă în zone mai sigure din vestul Ucrainei.

Attack by #Russia in a train station in #Kramatorsk,

in #Ukraine's #Donbas. Hit by Tochka missile today. Initial reports say up to 30 people may have been killed.#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/GXH7afhDM2 — Prateek Pratap Singh (@PrateekPratap5) April 8, 2022

