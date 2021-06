GALERIE FOTO CORFU: Despre Paleokastritsa, Lakones, Corfu Town, turism cultural și culinar. Atracțiile insulei. Locul minunat descoperit

Am fost în toate insulele ionice și voi începe prin a-ți spune ce are diferit Corfu față de celelalte insule ionice:

- multe taverne de familie. Dacă în Zakynthos sau Lefkada, de exemplu, le găsești mai greu (și te bucuri când o faci), în Paleokastritsa din Corfu majoritatea tavernelor au o istorie de familie. Și nu doar tavernele, ci și simplele magazine de suveniruri, unde vei descoperi poze cu familia ce deține și administrează magazinul.

- mulți greci bătrâni care au dus mai departe farmecul Greciei de altădată.

- sate vechi.

- familii care produc ulei de măsline și vin, dar nu industrial, deși vând. Nu le găsiți pe Google.

- foarte multe plaje retrase și liniștite.

Dar nimic în Corfu nu-ți va apărea în fața ochilor. Pe toate le vei descoperi căutând și, din păcate, nu neapărat cu mașina, deși are o infrastructură destul de bună comparativ cu alte insule grecești.

Așa că dedic acest material celor care sunt încântați să descopere farmecul locurilor în care ajung. Am mers pe jos, în doar câteva zile, aproximativ 60 de kilometri și voi încerca să sintetizez ceea ce am văzut eu direct, deși, bineînțeles că n-au fost de ajuns 7 zile pentru a descoperi toate locurile frumoase de pe insulă.

Paleokastritsa, bijuteria insulei Corfu

M-am cazat în Paleokastritsa, despre care se spune că este bijuteria insulei Corfu. Are peisaje superbe, plaje frumoase și taverne cu istorie. Nu este o stațiune comercială, de cumpărat diverse, are doar câteva magazine de suveniruri de familie. Stațiunea, care e de fapt un sat, are 4 kilometri, fiind așezată pe lung. Astfel, în orice punct al stațiunii ai fi, ești departe de un alt punct. Ceea ce înseamnă că vei avea de mers. În plus, la majoritatea plajelor cobori scări și, implicit, le și urci. La fel se întâmplă și cu majoritatea cazărilor. Partea bună, în ceea ce privește cazările, e că oferă imagini spectaculoase. În plus, în stațiune găsești taxi boat, bărcuțele pe care le poți folosi în sistem de taxi pentru a ajunge la plaje la care pe uscat nu o poți face. Stabilești ora la care vrei să te întorci și barca va veni după tine fix la acea oră. Poți închiria și bărcuțe pentru care nu-ți trebuie licență pentru o zi. Înainte de a pleca la drum, ți se face instructajul.

Restaurante și recomandări

La intrarea în Paleokastritsa, drumul se bifurcă, unul urcă la vechiul sat Lakones, altul merge până în capăt, la Mănăstirea Maicii Domnului. Fiecare plajă din Paleokastritsa se află într-un mic golf, dar cele din capătul stațiunii (vezi foto în galerie) sunt cele mai frumoase, cu pietricele mici pe plajă și la mal. Aproape fiecare plajă are un bar/restaurant și șezlonguri de care te poți bucura gratuit în baza consumației. Există și un loc celebru în acestă stațiune, unde nu e plajă, dar este preferat de tineri, se numește ”La Grotta”, este un bar între stânci, iar majoritatea celor care ajung aici fac și sărituri în apă, pentru amuzament, fiind amenajat totul în acest sens (vezi foto în galerie). Cea mai celebră și recomandată tavernă este Spiros (foto în galerie), una cu tradiție, dar și cu mâncare delicioasă. Porțiile aici sunt foarte mari, mult prea mari pentru o persoană. Însă, de precizat este că în toată Paleokastritsa se mănâncă foarte bine. Un alt exemplu este Limani, unde veți descoperi cel mai bun mic dejun, dar și cel mai bun pește, totul fiind proaspăt și delicios (foto în galerie). Și meniurile de pe plaja barului Poseidon sunt foarte gustoase, de asemenea. La absolut orice veți comanda, veți primi, în toată stațiunea, și cartofi prăjiți, chiar și pentru banalele sandvișuri și chiar dacă aveți altă garnitură, precum orez sau mix de legume. Cea mai bună înghețată o veți găsi la Creperie Makis.

Lakones și familia din Liapades

Peisajele sunt superbe în Paleokastritsa, de aceea veți descoperi turiști opriți pentru poze în mai multe locuri din stațiune. Dar cele mai frumoase peisaje se văd din Lakones. Se urcă spre satul vechi de la intrarea în Paleokastritsa. Se ține drumul căci da, există o șosea. Cu mașina, ajungeți în 7-8 minute. Pe jos, în aproximativ o oră. Primul magazin pe care-l veți descoperi pe drum aparține unei familii dintr-un sat vecin, Liapades. Familia de aici produce ulei de măsline și vin. Extrem de gustoase. Nu există o denumire și un loc industrial. Nici nu se laudă cu ele, decât dacă întrebați. Veți primi atât ulei, cât și vin, pentru degustare. Și veți fi uimiți.

Cel mai frumos loc din Lakones, locul care vă rămâne în suflet

În Lakones, bătrânii greci nu vorbesc prea mult engleza, aproape deloc. Există un loc celebru, numit Bella Vista (foto), de unde se vede cel mai frumos Paleokastritsa cu golfurile ei. E un loc drăguț, modern, cu oameni frumoși. Dar locul care m-a surprins extrem de plăcut a fost altul. La intrarea în sat, imediat în stânga e un magazin, magazinul alimentar al satului, al unei bătrâne grecoaice. Dacă priviți prin ușa deschisă a magazinului, veți descoperi pe partea cealaltă un loc fantastic (foto): o terasă albă cu o privește minunată spre stațiune. Dincolo de supermarket e și o mică cafenea, administrată de femeia mică de înălțime și slabă, care rupe engleza cât să primiți o cafea minunată și o delicioasă prăjitură, pregătită în satul cățărat în vârf de munte. Aici am mâncat cea mai bună prăjitură Karidopitta, celebra prăjitură cu nucă, însiropată. M-aș întoarce în acel loc doar pentru acea prăjitură. Am cerut două cafele, două prăjituri și apă, iar grecoaica simpatică ne-a spus: ”Desigur, întotdeauna dau apă la cafea”. La final, când am cerut nota, și-a amintit fix ce am luat și a început să calculeze cu pixul pe foaie. Totalul: 7 euro, cea mai mică notă de plată posibilă și cel mai spectaculos loc din Corfu, un loc care-ți rămâne în suflet.

Vinul și uleiul de măsline din Corfu

Pentru că pe fiecare insulă pe care ajung, vreau să merg să văd locuri de producție de vin și ulei de măsline, pe insula Corfu am ales Theotoky Estate (foto), unde puteți vizita locul în care se produce vinul alb, roze și roșu și le puteți degusta. Numele l-a luat de la Georgios Theotokis, politician grec și prim-ministru al Greciei, care a pus bazele Theotoky Estate și a adus soiuri de vin celebre din Franța în Corfu. Doar vinul alb este specific local. Statuia lui o veți vedea și-n Corfu Town. Sunt multe făbricuțe de ulei de măsline, de familie. Noi am ales Mavroudis Olive Oil, unde am găsit o mică fabrică de familie, unde puteți descoperi ulei de măsline extravirgin cu lămâie, cu portocală, cu rozmarin, cu mentă, cu usturoi. Uleiul de măsline de aici a fost premiat internațional.

Însă nu sunt singurele din Corfu, sunt mai multe. Noi ne-am orientat și după recenziile de pe Google și după istoria de familie. În ambele locuri, Theotoky Estate și Mavroudis Olive Oil, puteți vedea întregul proces de producție. Între cele două, pe drum, am oprit și la Palatul Achillion, al împărătesei Elisabeta a Austro-Ungariei, Sissi.

Corfu Town este vibrant

Corfu Town, după ora 10:00, se umple de tineri. Tineri în parc, tineri la terase, tineri peste tot, tineri studenți și elevi care se bucură de socializare. Corfu Town, pentru mine, a fost ca un labirint, am mers pe jos aproximativ 15 kilometri prin orășel și tot nu l-am descoperit îndeajuns. Am plecat din Paleokastritsa cu autocarul în jurul orei 7 (e 1,80 euro biletul de autocar), iar ultima plecare din oraș spre stațiune a fost la ora 16:00, iar în tot timpul acesta liber am mers pe jos spre diferite locuri. Puteți vizita vechea fortăreață venețiană a orașului, unde veți găsi și Templul lui Artemis (foto), dar și elemente vechi, unele dintre ele nefiind scoase în evidență, cum ar fi felul în care erau realizate gratiile (foto). Există și o moară de vânt în orășel, într-o zonă a orașului ce mi s-a părut ceva mai selectă (foto), dedicată celor care locuiesc în oraș, nu atât turiștilor.

Sunt multe locuri de văzut, sunt convinsă că am ratat de prezentat unele și fiecare loc merită prezentat pe larg, pentru că sunt încărcate de povești și istorie, dar sper ca măcar datele de mai sus să vă ajute în organizarea vacanței în Corfu, un loc ce merită descoperit.

Important de precizat în condițiile actuale este că tot personalul angajat poartă corect masca, inclusiv pe barcă. Șezlongurile sunt dezinfectate dimineața, seara și după fiecare plecare. Toți cei care încasează bani (șoferul de autobuz, casiera de la bărci, ospătar) se dezinfectează după fiecare ban încasat.

FOTO Roxana Neagu, dcnews.ro