Gabriela Cristea le răspunde celor care râd de ea că e mai mare decât Tavi Clonda: Poate că v-ați început viața intimă de la 4 ani

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. Cei doi s-au cunoscut cu aproape 10 ani în urmă, după ce Gabriela a divorțat de fostul său soț. Cu toate acestea, fanii celor doi nu au putut să ignore faptul că există o diferență de vârstă între cei doi - și nu în favoarea cuplului.

Gabriela Cristea are 49 de ani, fiind născută pe 26 octombrie 1974, în timp ce soțul ei are 44 de ani.

Într-un material online postat pe rețelele de socializare, vedeta le-a răspuns celor care critică sau găsesc drept amuzantă diferența de vârstă dintre ea și soțul său.

„Vreau să discut despre diferența de vârstă între parteneri într-o relație, într-o căsătorie, într-o poveste de iubire. Am pornit acest video de la afirmația unei doamne, care habar n-are de capul și de viața ei. Mi-a spus că mi-am luat un copil să-l cresc, vorbind despre soțul meu. Diferența dintre mine și soțul meu este de aproape 5 ani. 4 ani și 11 luni, să fiu mai exactă. În momentul în care noi ne-am cunoscut, nici nu l-am întrebat câți ani are, nici nu m-a întrebat câți ani am. Ulterior, ne-am hotărât să pornit la drum într-o relație.

Abia după am aflat ce vârstă are el și el ce vârstă am eu. Și nu a fost niciun impediment. Pentru că în momentul în care am aflat vârsta noastră biologică, deja eram implicați emoțional și lucrurile mergeau foarte bine între noi, nu a fost nici măcar un motiv care să ne despartă unul pe celălalt. (...) Nu sunt eu singura care a ales să aibă o relație cu un bărbat care este mai mic cu câțiva ani decât mine. Doar că formula pe care mi-a adresat-o a fost de noaptea minții. Mi-a spus: «Ai putea să-i fii mamă». Eu aș putea să-i fiu mamă soțului meu? Cred că bateți câmpii. Cred că aveți o minte mult prea perversă și nefericită ca să faceți astfel de afirmații sau poate că v-ați început viața intimă de la 4 ani, ca să puteți să aveți un copil la 5 ani”, a povestit Gabriela Cristea.

