Gabriela Cristea, despre relația cu soțul ei, Tavi Clonda: Motive să ne despărțim am putea să găsim la orice colț de stradă

"Nu e un singur subiect din cauza căruia noi ne supărăm, să zicem, că de certat nu ne-am certat niciodată atât de rău încât să nu ne vorbim, dar sunt situații și situații, ca în orice familie. De cele mai multe ori, probabil că din cauza energiei scăzute ne certăm, pentru că, într-adevăr, să ai doi copii mici, să ai cariere, să-ncerci să mai faci și alte business-uri pe lângă, să te ocupi și de casă, să vrei să faci lucruri extraordinare în lumea asta e complicat și energia scade, probabil la nivel foarte, foarte jos, iar cea mai multă energie ne-o consumă copiii.

De obicei, atunci când suntem cu energia jos, apar discuții, pentru că, știi cum e, nu mai poți și când nu mai poți ai nevoie de celălalt care să te susțină. În general, Tavi este cel care aplanează conflictele de cele mai multe ori și el este cel împăciuitor", a spus Gabriela Cristea, într-un interviu pentru viva.ro.

"Motive am putea să găsim la orice colț de stradă"

"Mai mult de câteva ore nu am fost niciodată certați și chiar și-n orele alea nu ne doream altceva decât să stăm de vorbă unul cu celălalt și să încercăm să rezolvăm problemele pe care le avem. N-avem timp, probabil, de chestiile astea, pentru că avem foarte multe lucruri de făcut și preferăm să ne concentrăm pe lucrurile pe care le avem de făcut și mai puțin pe certuri și pe motive pentru care am putea să ne despărțim, fiindcă motive am putea să găsim la orice colț de stradă. Cred că e mai greu să gestionezi o relație care să funcționeze cu adevărat", a mai spus prezentatoarea emisiunii "Capriciile iubirii".

Ce îi reproșează Tavi

"Ne mai certăm și cu siguranță doar atunci când nu mai avem răbdare și suntem obosiți, uneori nu mai avem răbdare să mai comunicăm și poate ne mai ciondanim, să zic așa, dar deocamdată nu am sărit calul, deci e bine dacă ar mai fi un copil chiar af fi greu și ne-am mai trebui ajutor", spunea Tavi Clonda, în urmă cu un an, pentru ciao.ro.

"Asta îi reproșez Gabrielei, că am cam uitat de noi, și eu la fel! Trebuie să ne mai aducem aminte și de noi, chiar dacă sunt multe joburi și avem multe proiecte, trebuie să facem noi foarte multe lucruri... Într-un cuplu, la un moment dat, mai ales când cresc copiii, organizarea e cea mai importantă, și comunicarea, dar organizarea e cea mai importantă, că altfel nu mai știi care cum, unde te duci și ce se întâmplă și atunci se creează haos și ceartă. Încă nu stăm foarte bine la organizare, pentru că nu a fost nevoie, dar de acum simt nevoia de organizare, pus pe hârtie și spus", a mai spus artistul.

Vezi și: Gabriela Cristea le răspunde celor care râd de ea că e mai mare decât Tavi Clonda: Poate că v-ați început viața intimă de la 4 ani

"Am fost oaia neagră a familiei pentru că m-am născut fată". De ce nu a mers Gabriela Cristea la înmormântarea mamei și de ce nu știe dacă va merge nici la a tatălui: "M-a vândut pe câțiva lei"

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News