FRF s-a decis. Iordănescu rămâne antrenorul echipei naţionale

Ca urmare a deciziei Comisiei Tehnice, care a decis vineri ca selecționerul Edward Iordănescu să continue pe banca echipei naționale a României, contractul acestuia a fost prelungit pentru preliminariile pentru EURO 2024. În eventualitatea obținerii calificării la EURO 2024, contracul se va prelungi automat pentru turneul final.

În această dimineață a avut loc o întâlnire a Comitetului Executiv al Federației Române de Fotbal. În cadrul acesteia, care s-a desfășurat online, directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, a prezentat raportul Comisiei Tehnice ca urmare a întâlnirii avute vineri. Ulterior, Edward Iordănescu a prezentat la rândul său raportul activității sale ca selecționer și a anunțat care este planul pentru viitor, mai exact care este strategia staff-ului tehnic în ceea ce privește preliminariile pentru EURO 2024, transmite FRF.

După ce a primit votul de încredere al membrilor din Comitetul Executiv, decizia a fost oficializată printr-un Comitet de Urgență. Ulterior a fost semnat noul contract, valabil până la finalul preliminariilor pentru EURO, cu prelungire automată pe durata turneului final din Germania, în cazul obținerii calificării.

Mesajul lui Mihai Stoichiţă: Nu sunt nişte realizări, dar sunt lucruri care contează

“Edi Iordănescu trebuie să continue la cârma echipei naționale. Am văzut lucruri bune în luna septembrie, de la ele trebuie continuat. A fost dezamăgitor că am încheiat grupa pe locul 4, dar trebuie să privim în detaliu. Cu un singur punct în plus am fi fost pe locul 2. Per total, individual, am fost peste Finlanda și Bosnia și Herțegovina la dueluri directe. În plus, deși am terminat pe ultimul loc, în cele 16 grupe din Liga Națiunilor doar trei formații de pe locul 3, nu locul 4, au avut mai multe puncte decât noi. Nu sunt niște realizări, dar sunt lucruri care contează. Edi și-a asumat o reconstrucție, sperăm cu toții să reușească și să ne aducă o bucurie pe care o așteptăm, calificarea la EURO 2024”, a spus Mihai Stoichiță, directorul tehnic la FRF.

Edi Iordănescu, prima reacţie după anunţul FRF

“Încrederea care mi s-a oferit mă onorează și, la fel ca și până acum, promit să pun în slujba echipei naționale toate cunoștințele mele și tot ce am eu mai bun ca să reușim să ne atingem obiectivul. Am identificat cinci probleme pe care le avem și sper să le remediem sau să le diminuăm efectele. Nu sunt cazuri izolate, e vorba de situația în care ne aflăm, un exemplu ar fi lipsa meciurilor internaționale ale jucătorilor români la echipele de club. Cred că am reușit să punem fundația la procesul de reconstrucție, cu jucători tineri, mulți proveniți de la Under 21, cu o mentalitate diferită, pe care ne-o dorim foarte mult, care să ne dea speranțe pentru o calificare la EURO. Încercăm să construim în jurul elementelor bune și să le dezvoltăm. Pentru mine e o onoare și o mândrie să mă aflu în această poziție și sper să ne bucurăm cu toții la final și să facem fericiți românii”, a spus Edward Iordănescu.

