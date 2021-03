Fratele medicului Benedek, intubat fără voia lui? Regret în direct: Cel mai mare vinovat eu sunt

Profesorul doctor Benedek Imre s-a aflat duminică seara în direct la România TV unde a vorbit din nou despre moartea fratelui său într-o secție ATI Covid în Târgu Mureș.

”Eu am creat o clinică de cardiologie. Am cea mai mică mortalitate în toată România, atât la clinică, dar și în secția de urgență. Am făcut o mare greșeală. Fratemiu avea hipertensiune, avea 71 de ani. N-am făcut acel abuz să vin acasă, că am fost plecat la 70 km, și să îl internez la mine. Dacă nu a murit la mine nimeni probabil că nici el nu ar fi murit. Atunci puteam să mă uit în ochii fetiței lui care așteaptă în fiecare seară că din cer o să vină și ne vede. Ea se culcă în patul lui, nu cumva să vină și să o ocolească. Cel mai mare vinovat eu sunt. Trebuia să fac ceea ce trebuia să facă un frate. O să duc toată suferința până când mă duc pe lumea aia mai bună și dacă o să îl întâlnesc o să îmi cer scuze”, a declarat medicul Benedek Imre.

Benedek István, fost șef al Clinicii de hematologie și transplant medical la Spitalul Județean din Târgu-Mureș, a fost internat la secția specială ATI pentru pacienți COVID a spitalului din Târgu-Mureș, acolo unde a și decedat, legat de pat, conform acuzațiilor.

Medicul Benedek István, intubat fără voie

Profesorul doctor Benedek Imre a mai dezvălui faptul că fratele său, medicul Benedek István, ar fi fost intubat fără voia sa.

”A fost chinuit toată noaptea, nu înțelegea ce se întâmplă, s-a trezit într-o panică. Înainte să fie intubat a strigat să nu fie intubat până când nu vine fiul lui, dar a fost intubat fără să vină fiul”, a mai declarat Benedek Imre.