Franţa aproape şi-a stabilit lotul pentru Cupa Mondială. Singurul jucător care nu are nicio şansă să fie convocat

"Uşa rămâne deschisă" pentru Mike Maignan şi Raphael Varane, lansaţi într-o cursă contracronometru pentru a se recupera după accidentările suferite în vederea Cupei Mondiale de fotbal din 2022, a asigurat, marţi, selecţionerul echipei Franţei, Didier Deschamps, citat de AFP.



Înaintea anunţării listei pentru Cupa Mondială din Qatar, de pe 9 noiembrie, selecţionerul campionilor mondiali en titre a reamintit că nu va convoca un jucător care nu este în măsură să joace la debutul competiţiei, pe 22 noiembrie, cu Australia.



"În privinţa lui Mike Maignan şi Raphael Varane, care sunt accidentaţi, eu nu pot da un răspuns astăzi pentru că nu am toate elementele, dar uşa rămâne deschisă. Singurul pentru care uşa este închisă este Ngolo Kante (operat la ischio-gambieri şi indisponibil până în februarie). Pentru ceilalţi, va trebui să vedem evoluţia accidentărilor lor", a precizat Deschamps.



Franţa face parte din Grupa D la Cupa Mondială din Qatar (20 noiembrie-18 decembrie), alături de Australia, Danemarca şi Tunisia, iar lista jucătorilor pentru turneul final este aşteptată pe 9 noiembrie, scrie Agerpres.

Hazard e încrezător înainte de Campionatul Mondial: Vreau să evoluez mai bine decât acum patru ani

Eden Hazard, căpitanul naţionalei de fotbal a Belgiei, consideră că renumele dat actualei prime reprezentative, "generaţia de aur", este unul care în lipsa victoriilor nu se justifică, fiind extrem de important ca "diavolii roşii" să confirme prin performanţele de pe teren, scrie site-ul rtbf.be.

"Nu cred că merităm să fim numiţi aşa pentru că în mod normal trebuie să onorăm, prin performanţă, renumele, trebuie să câştigăm meciuri, să avem victorii. Avem o generaţie foarte bună, dar nu am câştigat nimic până acum. Dacă vrem să fim numiţi aşa, trebuie să producem rezultate notabile", a spus Hazard.



Despre selecţionerul Roberto Martinez, el a arătat că acesta are multe calităţi. "Cea mai importantă este aceea că vorbeşte mult cu jucătorii, cred că este cel mai bun lucru pe care-l poate face un antrenor. Nu mi-ar plăcea să am un antrenor bun dar care să fie distant faţă de jucătorii săi, mai ales la naţională", a spus Hazard.



Jucătorul s-a referit şi la dificultăţile pe care le-a întâmpinat în ultima vreme: "A fost o perioadă complicată cu multe lucruri, accidentări, îndoieli. Acum totul a revenit în ordine. Aştept doar un lucru, să demonstrez pe teren că sunt încă la vârf".



Odată cu apropierea Cupei Mondiale, Hazard a vorbit despre viitorii adversari ai Belgiei. "Vom înfrunta trei echipe foarte bune. Toată lumea cunoaşte Croaţia cu jucători magnifici. Ştim mai puţine despre Canada şi Maroc, dar vom avea timp să-i descoperim. Au jucători foarte buni. Marocul îl are pe Hakimi, echipa are şi ea mult potenţial. Canada îl are pe Jonathan David", a arătat Hazard.



"Eu trebuie să ridic ştacheta. Voi încerca să joc în Qatar mai bine decât acum patru ani, în Rusia, unde nu pot zice că a fost rău. Sunt norocos să fiu căpitanul unei echipe grozave, al unei ţări grozave, aşa că trebuie să ţintim sus", a mai spus fotbalistul lui Real Madrid, potrivit Agerpres.

