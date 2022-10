Hazard e încrezător înainte de Campionatul Mondial: Vreau să evoluez mai bine decât acum patru ani

"Nu cred că merităm să fim numiţi aşa pentru că în mod normal trebuie să onorăm, prin performanţă, renumele, trebuie să câştigăm meciuri, să avem victorii. Avem o generaţie foarte bună, dar nu am câştigat nimic până acum. Dacă vrem să fim numiţi aşa, trebuie să producem rezultate notabile", a spus Hazard.



Despre selecţionerul Roberto Martinez, el a arătat că acesta are multe calităţi. "Cea mai importantă este aceea că vorbeşte mult cu jucătorii, cred că este cel mai bun lucru pe care-l poate face un antrenor. Nu mi-ar plăcea să am un antrenor bun dar care să fie distant faţă de jucătorii săi, mai ales la naţională", a spus Hazard.



Jucătorul s-a referit şi la dificultăţile pe care le-a întâmpinat în ultima vreme: "A fost o perioadă complicată cu multe lucruri, accidentări, îndoieli. Acum totul a revenit în ordine. Aştept doar un lucru, să demonstrez pe teren că sunt încă la vârf".



Odată cu apropierea Cupei Mondiale, Hazard a vorbit despre viitorii adversari ai Belgiei. "Vom înfrunta trei echipe foarte bune. Toată lumea cunoaşte Croaţia cu jucători magnifici. Ştim mai puţine despre Canada şi Maroc, dar vom avea timp să-i descoperim. Au jucători foarte buni. Marocul îl are pe Hakimi, echipa are şi ea mult potenţial. Canada îl are pe Jonathan David", a arătat Hazard.



"Eu trebuie să ridic ştacheta. Voi încerca să joc în Qatar mai bine decât acum patru ani, în Rusia, unde nu pot zice că a fost rău. Sunt norocos să fiu căpitanul unei echipe grozave, al unei ţări grozave, aşa că trebuie să ţintim sus", a mai spus fotbalistul lui Real Madrid, potrivit Agerpres.

Cine va transmite la TV Campionatul Mondial?

Campionatul Mondial de Fotbal 2022 din Qatar va începe pe 20 noiembrie 2022 şi se va încheia pe 18 decembrie 2022. Nu mai puţin de 64 de meciuri vor avea loc între cele 32 de echipe, împărţite în opt grupe, toate partidele desfăşurându-se pe opt stadioane, la care se adaugă şi cele din fazele finale.

Meciurile de la Campionatul Mondial de Fotbal vor putea fi urmărite din tribune, desigur, dacă ai deja bilete cumpărate şi vrei să vezi „pe viu” ce se petrece pe teren şi cum se obţin toate victoriile care aduc echipele în fazele finale.

Pentru cei care nu îşi permit să se deplaseze până în Qatar şi să cumpere şi bilete la partidele favorite o variantă este privitul meciurilor la tv. Un asemenea eveniment sportiv important va fi transmis în toată lumea, de cele mai importante televiziuni din ţările participante şi din cele interesate de CM 2022 Qatar. De asemenea, site-urile de pronosticuri vor oferi rezultate la meciuri azi Mondial 2022 prin text live sau agregatoare de informații.

În România, drepturile tv pentru meciuri au fost deja achiziţionate în exclusivitate de Televiziunea Română. Posturile TVR vor transmite Campionatul Mondial ca în fiecare an de la revoluţie până în prezent. Vor avea audienţe foarte bune mai ales în fazele finale ale CM 2022, aşa că TVR trage în fiecare an un bilet câştigător cumpărând drepturi de difuzare.

În afara graniţelor României, Campionatul Mondial de Fotbal 2022 va fi transmis în toate ţările participante şi dincolo de ele. În toate ţările televiziunile importante, de regulă naţionale, au cumpărat deja drepturile de transmisie, aşa că suporterii care rămân acasă se vor bucura de toate meciurile din CM 2022.

Ce țări transmit partidele de la Mondiale?

Lista ţărilor care vor transmite partidele de la Mondiale este foarte lungă. De exemplu, Campionatul va putea fi urmărit în: Albania, Argentina, Armenia, Austria, dar şi în Bangladesh, Belgia sau Azerbaidjan, în Bolivia, Bulgaria, Brazilia şi Brunei. Canada, Caraibele, China, Columbia, Costa Rica, Croaţia, Cehia, Danemarca, Estonia, Ecuador, Grecia şi Franţa sunt alte ţări care au drepturi de transmisie cumpărate. Georgia, Finlanda, Guatemala, Honduras şi chiar Hong Kong vor permite transmisia CM 2022, Indonezia, Islanda sau Israel, Kazakhstan şi Letonia, America Latină, Macau, Lituania, Malta, Noua Zeelandă şi Macedonia de Nord completează lista.

Cei interesaţi pot găsi listele cu toate ţările care transmit CM 2022 şi televiziunile unde pot fi urmărite meciurile în on-line. Fiecare televiziune care a cumpărat drepturile va adapta programul în funcţie de meciuri şi orele de difuzare vor fi cele locale, depinzând de fusul orar din zonă.

Campionatul Mondial din Qatar va fi urmărit de iubitori ai fotbalului din întreaga lume. Este o competiție care adună toți microbiștii în jurul televizoarelor. De asemenea, jucătorii vor da tot ce au mai bun pe teren pentru a se face afirmați.

