Fotbaliștii se revoltă la adresa UEFA. Luka Modric numeşte „infernal” programul internaţional

Modric a jucat un rol important în toate cele patru meciuri din Liga Naţiunilor împotriva Austriei, Franţei (de două ori) şi Danemarcei, fiind titular de două ori şi jucând mai mult de o jumătate de oră de pe bancă în celelalte două.

Aceste meciuri au venit la finalul unui sezon de club epuizant pentru veteranul mijlocaş, prima partidă a Croaţiei în Liga Naţiunilor având loc la doar câteva zile după finala Ligii Campionilor.

După un început dificil al noii campanii, început cu o înfrângere în faţa Austriei, Croaţia a obţinut o remiză împotriva campioanei mondiale Franţa, înainte de victorii consecutive cu 1-0 în deplasare în faţa Danemarcei şi Franţei. În cea din urmă, Modric a marcat golul victoriei din penalty.

„Aceste rezultate înseamnă cu siguranţă ceva pentru noi. Fiecare meci pentru echipa naţională este important, chiar şi cele amicale", a declarat el pentru Nova TV, citat de 90min.com.

„Dar programarea şi aglomeraţia acestor meciuri mă deranjează. Acest lucru este inuman şi nu este normal. Dar trebuie să dai maximum şi cred că am dat mai mult decât atât".

În mod normal, în această vară ar fi trebuit să aibă loc Cupa Mondială, dar căldura toridă din Qatar a făcut ca turneul să fie mutat în iarnă.

Acest lucru le va permite jucătorilor să aibă acum o pauză adecvată de la fotbal pentru a se odihni şi a se recupera, deşi calendarul din mijlocul sezonului 2022/23 le va da puţin timp internaţionalilor pentru a se pregăti pentru Cupa Mondială sau pentru a se recupera din cauza solicitărilor legate de meciurile de la cluburi.

Viitorul echipei naţionale de fotbal a României nu se vede bine, de vreme ce concluziile sunt triste după înfrângerea de pe teren propriu în faţa selecţionatei Muntenegrului, cu 0-3, a afirmat la finalul partidei selecţionerul Edward Iordănescu.

'În momentul de faţă cu siguranţă că nu văd bine viitorul echipei naţionale, deoarece concluziile sunt triste. Din păcate a fost şi neşansă pentru că am avut momentele noastre. Şi neşansă a fost şi în seara asta, dar asta nu ne scuză cu nimic.

Cred că ar trebui să fim obiectiv şi să tragem nişte concluzii despre joc. Am pierdut toate duelurile, nu a mai putut fi la fel cum am fost cu Finlanda, nu au mai avut intensitate, adversitate, nu am mai câştigat duelurile, nu au mai fost primii la minge, din primele momente am pierdut lupta fizică şi asta a făcut diferenţa', a spus Iordănescu în conferinţa de presă de după meci.

El a precizat însă că are încredere în continuare în 'marja de progres' a primei reprezentative. 'Eu cred în continuare în această echipă, cred că echipa naţională are marjă de progres, sunt foarte mulţi jucători tineri care vin din spate.

Am apelat la o parte dintre ei, mai sunt şi alţii importanţi. Nu va fi uşor indiferent cine va conduce echipa naţională, nu va fi uşor pentru că factorii externi afectează şi până la urmă eu înţeleg şi asta', a completat Iordănescu. Tehnicianul nu a dorit să facă o paralelă între selecţionata României, care a pierdut acasă cu 0-3 în faţa Muntenegrului şi cea a Ungariei, care a câştigat cu Anglia, în deplasare, cu 4-0.

'Nu aş face o paralelă cu Ungaria, trebuie să ne acceptăm situaţia şi statutul, să tragem concluziile care sunt greu de digerat, sunt triste. Suntem aici, trebuie să vedem ce e de făcut şi să luăm deciziile corecte. Pentru că eu refuz să cred că fotbalul românesc nu are perspective, că nu are potenţial. Dar s-au făcut lucruri pe care trebuia să le facem diferit', a mai spus Iordănescu.

Naţională de fotbal a României a fost învinsă de selecţionata Muntenegrului cu scorul de 3-0 (1-0), marţi seara, pe Stadionul Rapid-Giuleşti din Capitală, într-un meci din Grupa a 3-a a Ligii B din Liga Naţiunilor la fotbal. România, care ocupă utimul loc în grupă, are în mandatul lui Edward Iordănescu o victorie (1-0 cu Finlanda), un egal (2-2 cu Israelul, amical) şi patru înfrângeri (0-1 cu Grecia, în meci amical; 0-2 cu Muntenegru, 0-1 cu Bosnia, 0-3 cu Muntenegru), potrivit Agerpres.

Stefan Mugosa, atacantul din Muntenegru care a marcat de 3 ori în meciul câștigat cu România a spus, la finalul partidei, că echipa sa a fost mai bună chiar din minutul 1, de la Podgorica.

România a suferit una dintre cele mai ruşinoase înfrângere pe teren propriu, golurile oaspeţilor fiind reuşite de Stefan Mugosa (42, 56, 63), jucător în Coreea de Sud, la Incheon United.

'Un meci uimitor pentru mine și echipă. România are jucători și suporteri fantastici. E o victorie importantă pentru noi. Am avut încredere că putem învinge. Am jucat bine din primul minut din Muntenegru și în ambele partide am fost echipa mai bună', a spus Stefan Mugosa.

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a Muntenegrului, Miodrag Radulovic, a declarat, marţi seara, într-o conferinţă de presă, că jucătorii săi au fost fantastici obţinând o mare victorie în meciul cu România (0-3) din Liga Naţiunilor.

'Chiar nu m-am aşteptat la un astfel de rezultat, dar mă aşteptam la un joc bun şi un rezultat pozitiv. Pentru că noi am jucat foarte bine şi în meciul tur. Iar adversarii chiar dacă au schimbat câţiva jucători, au folosit acelaşi sistem. Ştiam că România era obligată să câştige azi şi că e favorită la victorie. Dar le-am spus jucătorilor mei să intre pe teren şi să dea totul pentru că rezultatul va veni. Şi a venit. Jucătorii mei au fost fantastici azi şi îi felicit. Este o mare, mare victorie. Acum aşteptăm partidele din luna septembrie cu un moral bun. Ăsta este un lucru important pentru tinerii mei jucători', a afirmat Radulovic.

Selecţionerul Muntenegrului a subliniat că respectă naţionala României pentru că ştie ce a însemnat ea în fotbalul mondial.

'Nu este cea mai mare victorie din istoria naţionalei Muntenegrului, am învins şi echipe mai puternice. Dar este o victorie importantă. Eu am un mare respect pentru România, încă de la tragerea la sorţi am spus că România este echipa numărul 1 a grupei. Ce s-a întâmplat cu această echipă a României în aceste meciuri, nu ştiu. Dar eu respect jucătorii de acum şi pe cei de dinainte pentru ce au făcut. Ştiu foarte bine ce a însemnat România în fotbalul mondial', a precizat Miodrag Radulovic.

