Fostul pilot francez de Formula 1 Patrick Tambay a murit

Fostul pilot francez de Formula 1 Patrick Tambay a încetat din viaţă duminică, în urma unei lungi boli, la vârsta de 73 de ani, a anunţat familia sa, transmite Agerpres, citând AFP.



Patrick Tambay câştigase două Mari Premii, unul în 1982 şi celălalt în 1983, pilotând pentru Ferrari. De asemenea, el a concurat pentru echipele McLaren şi Renault şi a câştigat de două ori Campionatul Nord-American CanAm (1977 şi 1980). De mai mulţi ani, fostul pilot suferea de boala Parkinson.

O echipă din Formula 1 încearcă să convingă telespectatorii că ce au văzut în direct nu e real: "Va rămâne în istorie, exemplu de cum să NU faci comunicare"

O echipă din Formula 1 încearcă să convingă telespectatorii din întreaga lume că ce au văzut pe circuit, în direct, nu a fost real.

"Ăsta va rămâne în istoria comunicarii corporate un case study de cum să NU faci comunicare corporate.

Cu zeci de milioane de spectatori care s-au uitat la cursă pe toata planeta, Red Bull Racing încearca să convingă că ce au văzut oamenii live nu e adevărat.

Here goes another big brand…", a scris pe pagina sa de Facebook, Liviu Popescu, director general interimar al Societăţii Române de Radiodifuziune.

Ce a transmis Red Bull Racing?

"Ca echipă, am făcut mai multe greşeli în Brazilia. Nu ne-am închipuit că s-ar putea ajunge în situaţia din ultimul tur şi nu am agreat o strategie pentru un asemenea scenariu înainte de cursă. Din păcate, Max (n.r. Verstappen) a fost informat la ultima curbă cu privire la rugămitea de a-şi ceda poziţia, fără ca toate informaţiile să îi fie transmise. Asta l-a pus pe Max, care mereu a fost un coleg deschis şi corect, într-o situaţie compromiţătoare, cu puţin timp de reacţie la dispoziţie, iar asta nu a fost intenţia noastră. După cursă, Max a vorbit deschis şi onest, lucru care le-a permis ambilor noştri şoferi să rezolve orice problemă.

Echipa acceptă argumentele lui Max, iar conversaţia este o problemă privată, care va rămâne privată, în interiorul echipei, şi despre care nu se va mai vorbi. Evenimentele care au urmat însă din punctul de vedere al mediilor sociale sunt complet inacceptabile. Comportamentul abuziv orientat spre Max, Checo, echipă şi familiile acestora este şocant, trist, şi din păcate este ceva ce trebuie să abordăm cu o regularitate depresivă.

Nu e loc pentru aşa ceva în curse şi nici în societate, trebuie să fim mai buni. La sfârşitul zilei, acesta este un sport, suntem aici pentru a concura. Ameninţările cu moartea, e-mail-uri pline de ură, totul orientat spre familiile extinse ale membrilor echipei, sunt deplorabile. Noi punem accent pe incluziune şi vrem un spaţiu sigur pentru angajaţii noştri. Abuzul trebuie oprit", a transmis Red Bull Racing într-un comunicat de presă.

Totul a plecat de la faptul că Max Verstappen nu l-ar fi lăsat pe Sergio Perez să îl depăşească în Marele Premiu al Braziliei, astfel că şoferul Red Bull Racing încă este la egalitate pentru locul al doilea în clasament cu Charles Leclerq. Vezi AICI dialogul dintre echipă şi cei doi şoferi.

