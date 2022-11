Fostul ambasador al Germaniei la Moscova: "Putin nu e nebun. Ne-ar fi prea ușor dacă ar fi așa". Ce este "trauma rusească" / Foto: Kremlin.ru

Fostul ambasador al Germaniei la Moscova, Rüdiger von Fritsch, care l-a cunoscut îndeaproape pe liderul de la Kremlin, a v orbit despre cum este Vladimir Putin. El a condus misiunea diplomatică a Germaniei la Moscova între 2014 și 2019, și anterior, a fost director adjunct al Serviciul Federal de Informații Externe al Germaniei (BND).

"Când vrem să-l înțelegem pe Vladimir Putin, cred că trebuie să avem în vedere trei lucruri. Primul este că el are o anumită viziune asupra geopoliticii. Are un mod de gândire specific politicii secolului XIX, cu marile puteri care încercau să-și rezolve problemele una împotriva celeilalte.(..)

Al doilea lucru de care trebuie să ținem cont este că el suferă de “trauma rusească”, de care nu s-a ocupat nimeni cu adevărat, și anume pierderea Marelui Imperiu Rus din trecut. (...) Iar al treilea este formația sa de ofițer KGB bine antrenat. Și de aici gândirea că întreaga lume pune la cale în mod constant conspirații îndreptate împotriva sa sau a țării sale. Iar el susține că trebuie să se apere împotriva acestor lucruri. Combinate, aceste trei lucruri au crescut de-a lungul anilor, și explică de ce a pornit acest război îngrozitor", a spus Rüdiger von Fritsch la Pro Tv.

Întrebat dacă Vladimir Putin e nebun, Rüdiger von Fritsch a spus: "Nu, n-aș spune asta. Nici nebun, nici dereglat mintal, nici irațional. Asta ne-ar face sarcina mult prea ușoară. Trebuie să acceptăm că el trăiește, decide și acționează conform unei gândiri diferite. Trebuie să înțelegem acest lucru, ca să-i putem face față".

Putin trăiește în propria realitate?

Întrebat dacă Putin trăiește acum în propria sa realitate, fostul ambasador al Germaniei la Moscova, a declarat: "Trebuie să înțelegem că Putin a avut o interpretare falsă a realității, atunci când a început acest război, în următoarele patru feluri: mai întâi, a estimat complet greșit forța armatei ucrainene, pe cea a propriei sale armate - probabil că i-au prezentat un tablou fals la manevre -, a perceput greșit voința și hotărârea poporului ucrainean de a fi independent, prin propriile mijloace, și a avut o percepție greșită a hotărârii Vestului de a reacționa unit și pregătit în fața agresiunii sale. (...)

De ce această falsă percepție? Este tipic pentru un lider autocrat, devenit între timp dictator, să fie complet izolat. Nu e controlat de nimeni. Acum nu mai există Biroul Politic (al partidului comunist- n.r.), care să scape de el, iar el conduce în jurul său la fel cum își conduce și țara: prin mită – tuturor li se permite să facă bani, – și prin represiune.

Toată lumea e dependentă și trăiește în teamă. Și așa ajunge într-o situație în care nu mai ești sfătuit bine. Primești sfaturi proaste, și așa a ajuns la decizia sa tragică (de a ataca Ucraina n.r.)".

Cât despre cum se va termina războiul din Ucraina, fostul ambasador a declarat: "Am să vă spun care e cel mai ușor dintre ele: ca Vladimir Putin să înceteze acest război. De ce nu o face? Are un aparat de propagandă uriaș, ar putea declara oricând victoria – “Am eliberat frontul și Ucraina de așa-zișii naziști”. Ar putea face asta, dar nu vrea, pentru că are ambiții mai mari".

